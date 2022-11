Dans le cadre des Rendez-vous de l’Habitation qui se déroulaient mardi à Québec, le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) a réclamé de la Coalition avenir Québec (CAQ) un gel des loyers en 2023.

Le RCLALQ fait cette demande alors que les mesures du «bouclier anti-inflation» de la CAQ seront dévoilées dans moins de trois semaines. «Un gel des loyers donnerait un répit aux locataires qui ont vu le coût de tous les autres biens essentiels augmenter très rapidement dans les derniers mois», précise le porte-parole du RCLALQ, Cédric Dussault.

À lire également :

Cédric Dussault martèle que les ménages locataires sont durement touchés par l’inflation et que «ce n’est pas un chèque unique de 600 $ qui va leur permettre d’affronter l’explosion du coût des loyers».

Le gel des loyers, une solution temporaire

À plus long terme, le RCLALQ demande au gouvernement de mettre en place «un réel contrôle des loyers», alors que le regroupement estime que la crise du logement est notamment due au hausses de loyers abusives décrétées par les propriétaires. «La vaste majorité des propriétaires ne respectent pas les règles du Tribunal administratif du logement pour établir leurs augmentations de loyer annuelles, et c’est d’ailleurs une des raisons qui explique la situation dans laquelle on se trouve présentement», déclare Cédric Dussault.

Par le fait même, le RCLALQ espère voir «davantage d’ouverture» de la part de la nouvelle ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, que de sa prédécesseure, Andrée Laforest, qui avait refusé de rencontrer le regroupement au cours de son mandat.

«La nouvelle ministre doit rapidement se mettre au travail pour proposer des solutions concrètes à la crise du logement, parce que les locataires ne sont plus en mesure d’attendre plus longtemps», a-t-il ajouté.