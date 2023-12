La pénurie de lait maternisé qui a touché les familles canadiennes et américaines en 2022 et 2023 a également entraîné une hausse fulgurante des prix, a révélé Doug Stephens, expert en commerce de détail, mardi.

Les données de Statistique Canada ont révélé qu'entre septembre 2022 et septembre 2023, le prix du lait maternisé a augmenté de plus de 20%, passant de 31$ à 38$ le contenant, soit une augmentation de 7$.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

Selon M. Stephens, les pénuries d'approvisionnement jouent un rôle majeur dans l'augmentation des prix.

En février 2022, l'usine de fabrication de lait maternisé d'Abbot Nutrition dans le Michigan a été fermée par la FDA après que des produits de lait maternisé ont été rappelés en raison d'une contamination bactérienne, a indiqué M. Stephens à CTV News.

Selon M. Stephens, l'usine était responsable de la production de Similac, l'une des marques de lait maternisé les plus populaires en Amérique du Nord. Et son absence du marché a exercé une pression sur l'offre et les prix.

À la suite de la fermeture de l'usine, qui a duré quatre mois, Santé Canada a adopté une politique provisoire visant à importer régulièrement du lait maternisé d'autres pays, en plus des marques déjà disponibles pour les Canadiens. Ces importations comprennent de nouvelles marques pour le marché canadien, a affirmé Santé Canada dans une déclaration en ligne.

Depuis septembre 2023, l'offre canadienne de lait maternisé s'est toutefois stabilisée, a indiqué Santé Canada.

Le ministère de la santé a déclaré que cette politique a été prolongée jusqu'à la fin de 2024.

Selon M. Stephens, la pénurie met en évidence la fragilité d'une chaîne d'approvisionnement qui dépend d'un seul fabricant pour un produit donné.

«En tant que Canadiens, nous devons mieux veiller à ce que les produits essentiels comme celui-ci, les produits alimentaires et les produits de santé, soient fabriqués dans notre pays», a soutenu M. Stephens.

Dans sa déclaration, Santé Canada a ajouté qu'il continuerait à travailler avec les fabricants intéressés par la production nationale de préparations pour nourrissons au Canada.

M. Stephens a indiqué que Royal Canada Milk, une usine de Kingston appartenant au conglomérat chinois Feihe International, produit du lait maternisé au Canada et l'expédie en Chine.

«Le gouvernement canadien a donc la possibilité de s'asseoir avec les propriétaires de cette usine et le gouvernement chinois et d'essayer de trouver une solution pour que cette usine située au Canada puisse au moins fournir des produits aux Canadiens», a lancé M. Stephens.

Ce dernier a également évoqué un «segment de marché en déclin», les Canadiens n'ayant plus autant d'enfants qu'auparavant.

Selon lui, les pénuries soulèvent la question de la réglementation des coûts des préparations pour nourrissons et de la nécessité d'approfondir les discussions sur la sécurité sanitaire et la nutrition des enfants en bas âge au Canada.