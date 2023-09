La Banque du Canada haussera-t-elle à nouveau son taux directeur, mercredi? Plusieurs économistes croient que cela ne sera pas le cas afin de permettre aux familles de respirer.

Mais selon le conseiller en gestion du patrimoine Assante Antoine Chaume Legault, il est possible de voir les taux remonter d’ici 2024.



En entrevue sur les ondes de Noovo Info, M. Chaume Legault estime que le taux d’endettement très important et l’immobilier auront certainement un rôle à jouer dans la décision de la Banque du Canada.

«Les facteurs de risque au Canada font en sorte que la Banque risque de ralentir la cadence, a-t-il lancé sur les ondes de Noovo Info, mardi. Tous les éléments de crédit coûtent de plus en plus cher. Ça crée une pression importante sur les ménages, donc on peut s’attendre à une stabilisation des choses.»

La Banque du Canada a augmenté son taux directeur depuis un peu plus d'un an afin de ralentir l'inflation. Cela n’a toutefois pas freiné le taux d’endettement des familles, qui est désormais à 185%.

«C’est énorme. Ça crée une pression financière monstrueuse sur les budgets des familles. Ce n’est que le début malheureusement», a déploré M. Chaume Legault.

Une nouvelle hausse du taux directeur aurait un impact considérable sur les hypothèques des ménages, qui ont vu leurs paiements mensuels grimper en flèche depuis 2021.

À titre comparatif, une hypothèque de 400 000 $ sur 25 ans avec un taux fixe sur cinq ans est passée d’un paiement mensuel moyen de 1691,88 $ à 2509,51 $. «On parle d’une hausse de plusieurs centaines de dollars», a ajouté M. Chaume Legault.

À voir dans la vidéo.