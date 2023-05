Les prix élevés de l'essence cet été n'empêcheront pas les Canadiens de réaliser plusieurs voyages sur la route, selon un nouveau sondage mené par la firme de sondage Forum Angus Reid.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Le sondage a été commandé par Toyota Canada et a interrogé 1512 adultes entre le 5 et le 10 avril. Les résultats ont été publiés le 3 mai. Parmi les personnes qui prévoient voyager sur la route cet été, 43% admettent que les prix de l'essence ont eu un impact sur leurs plans, mais peu (8%) disent avoir annulé leur voyage en conséquence. La majorité des gens, soit 74%, prévoient toujours un voyage sur la route, mais environ un tiers disent qu'ils essaieront de réduire les coûts ailleurs.

Plus de la moitié des répondants cherchent à trouver des hébergements moins chers pour réduire leurs dépenses et 47% comptent manger moins souvent au restaurant.

Certains ont déclaré prendre des mesures plus drastiques en voyageant sur de plus courtes distances (31%), en passant moins de jours sur la route que prévu à l'origine (30%) et 26% visiteront moins d'attractions en cours de route.

Il est clair que les Canadiens cherchent à réduire leurs dépenses liées à l’essence, alors que 38% des répondants affirment que l'efficacité énergétique est la caractéristique la plus importante d'un véhicule.

D’un autre côté, 78% des personnes disent être préoccupés par les longs voyages sur la route avec des véhicules électriques.

«Bien que les véhicules électriques à batterie puissent être d'excellentes options pour ceux qui peuvent se les permettre et qui ont un endroit pour les charger, il est clair que nous devons également fournir aux conducteurs canadiens d'autres options plus abordables qui les aideront non seulement à réduire leurs émissions de carbone, mais également à répondre à leurs budgets et à leurs besoins», a expliqué Stephen Beatty, vice-président des affaires corporatives chez Toyota Canada, par voie de communiqué de presse.

La durée des voyages

Malgré les prix de l'essence, les Canadiens cherchent à faire une escapade en voiture cet été.

Environ 67% disent que leur voyage aura lieu lors d’un long week-end. La moitié des répondants ont l'intention de conduire moins de 10 heures au total.

Une petite partie (15%) compte conduire pendant trois jours ou plus. Les répondants ont par ailleurs avancé que le but des voyages était principalement de se détendre (71%). D’autres ont affirmé (44%) qu’ils allaient partir à l’aventure.

De ceux qui se dirigeront sur la route, la grande majorité des répondants (80%) voyageront avec leur famille cette année. Ce type de vacances est la priorité absolue au Canada atlantique et en Alberta, avec respectivement 89% et 84% des voyageurs sur la route qui planifient une escapade en famille.