Le Directeur parlementaire du budget (DPB) s’attend à ce que le taux directeur de la Banque du Canada retourne à la «neutralité» à la fin 2024 et observe que l’inflation est en bonne voie de revenir à sa cible de 2%.

Est-ce là une lueur d'espoir pour les consommateurs canadiens, frappés par des hausses du prix de leur panier d’épicerie et de leur plein d’essence, notamment? Pour l’instant, le niveau d’inflation demeure élevé. En date de septembre dernier, Statistique Canada calculait un Indice des prix à la consommation (IPC) à 7%.

À lire également:

Si les recommandations du DPB sont suivies, la Banque du Canada commencerait à baisser son taux directeur à compter de la fin 2023. Mais d’ici là, les Canadiens devront faire face à d’autres hausses d’ici la fin de 2022. D’après le rapport Perspectives économiques et financières – Octobre 2022 du DPB, le taux directeur atteindra les 4% avant de redescendre.

C’est la stratégie adoptée pour continuer de faire baisser l’inflation en «douceur», pour reprendre les mots de la Banque et de son gouverneur, Tiff Macklem, et ainsi éviter un abrupt ralentissement économique.

«Si les grandes banques centrales resserrent excessivement leur politique monétaire, cela pourrait entraîner un ralentissement mondial plus marqué, ce qui serait préjudiciable à l’économie canadienne et aux finances fédérales», prévient Yves Giroux, directeur parlementaire du budget.

Dans l’état des choses, certains économistes s'attendent à ce que le Canada entre dans une récession légère ou modérée de toute manière.

Le ralentissement économique est déjà commencé, selon le DPB qui prévoit «un net ralentissement de la croissance du PIB réel du Canada pendant la seconde moitié de 2022 et une faible croissance tout au long de 2023».

En contrepartie, Pour le DPB, les «difficultés d’approvisionnement s’estompent» et le prix des produits de base «baissent par rapport aux niveaux élevés de la première moitié de 2022», d’autres facteurs qui contribueront à moyen terme à un retour à la normale de l’inflation.

La Banque du Canada devrait faire sa prochaine annonce sur sa politique monétaire le 26 octobre, et elle profitera de l'occasion pour fournir une mise à jour de ses prévisions économiques.

Le marché de l'habitation a déjà commencé à tiédir en réponse aux hausses des taux d'intérêt, mais le plein effet des hausses annoncées par la banque centrale mettra plus de temps à se faire sentir dans l'économie.

Le rapport du DPB prévoit également que le taux de chômage atteindra 5,8 % d'ici la fin de 2023, avant de redescendre. Cette augmentation sera atténuée par la baisse constante du taux d'activité de la main-d'œuvre, au fur et à mesure que de plus en plus de Canadiens prennent leur retraite.

Le rapport sur l'emploi de Statistique Canada de septembre a montré que le marché de l'emploi était toujours tendu, avec un taux de chômage de 5,2 %.

Ratio de la dette

Le DPB prévoit également que le ratio de la dette fédérale au PIB diminuera par rapport à son sommet de 2020-2021, pour revenir graduellement à 36,2 % en 2027-2028, mais qu'il restera supérieur à ce qu'il était avant la pandémie.

Le déficit était de 97 milliards $, soit 3,9 % du PIB, au cours de l'exercice précédent.

En supposant qu'aucune nouvelle mesure ne sera introduite et que les mesures temporaires actuelles prendront fin comme prévu, le DPB estime que le déficit diminuera davantage par la suite, pour atteindre 3,1 milliards $, ou 0,1 % du PIB, d'ici 2027-2028.

«Après une solide performance pendant la première moitié de l'année 2022 et à la lumière du resserrement de la politique monétaire, nous prévoyons que la croissance du PIB du Canada ralentira considérablement pendant la seconde moitié de 2022, car les consommateurs dépenseront moins, les investissements domiciliaires continueront de diminuer et les entreprises investiront moins dans leurs stocks», résume le DPB.

Avec de l'information de La Presse canadienne

À VOIR | François Lambert: l'influence de l'inflation