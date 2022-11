La commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Brenda Lucki, confirme que des enquêtes sont en cours sur des «activités d'ingérence par des acteurs étrangers» auprès d'un comité qui tente d'éclaircir quels efforts auraient fait la Chine pour influer sur les élections générales de 2019.

Dans une lettre datée de lundi envoyée aux élus du Comité spécial sur la relation entre le Canada et la République populaire de Chine, Mme Lucki soutient que l'information relative aux investigations entamées ne peut être divulguée en vertu de deux articles de la Loi sur l'accès à l'information.

«Les enquêtes sur l'ingérence d'acteurs étrangers comptent parmi les enquêtes de sécurité nationale les plus délicates que la GRC mène en ce moment, et elle doit faire tout son possible pour en protéger l'intégrité», peut-on lire dans la missive d'abord mise au jour par le «Globe and Mail».

Le réseau Global a rapporté en citant des sources anonymes, plus tôt ce mois-ci, que le premier ministre a été averti en janvier d'un vaste effort allégué d'ingérence chinoise dans la campagne électorale de 2019, notamment par des fonds qui auraient été touchés par au moins 11 candidats.

«Dans le contexte des élections fédérales de 2019, la GRC n'a pas mené d'enquêtes criminelles sur des activités ciblant ces élections étant donné que rien ne justifiait de telles enquêtes à l'époque, précise la commissaire Lucki dans sa lettre. Cela dit, la GRC peut confirmer qu'elle mène présentement des enquêtes sur des activités d'ingérence par des acteurs étrangers.»

Cette communication fait suite à la décision du comité spécial de la Chambre des communes de prolonger son étude déjà amorcée sur l'ingérence étrangère afin d'enquêter sur les allégations d'ingérence dont Global a fait état.

Interpellé sur le travail de la GRC, le premier ministre Justin Trudeau n'a formulé qu'un très bref commentaire. «On s’attend à ce que nos agences de sécurité, nos services de renseignement (et) nos services policiers fassent leur job pour assurer que les Canadiens soient en sécurité», a-t-il dit avant de se rendre à une réunion de son conseil des ministres.

La commissaire de la GRC a conclu sa missive en affirmant que «la GRC prend les menaces de cette nature très au sérieux et continuera d'utiliser tous les moyens à sa disposition (...) pour lutter contre l'ingérence par des acteurs étrangers».