Le gouvernement Legault convoque le commissaire Gilles Courteau et les dirigeants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en commission parlementaire afin d’obtenir des explications en ce qui a trait au scandale des allégations d’initiations violentes survenues à la fin des années 1990.

Pour le premier ministre François Legault et la ministre responsable du Sport, Isabelle Charest, la culture «doit changer» dans le hockey au Québec, et la décision du jour fait écho à la demande de Québec solidaire (QS) et de l’opposition de convoquer les dirigeants de la LHJMQ pour fournir des explications.



En entrevue avec Michel Bherer au bulletin Noovo Le Fil 22, mardi, Gilles Courteau, s’est dit prêt à collaborer avec le gouvernement afin de faire le point sur cette situation choquante. «Je vous donne ma parole», a-t-il lancé.

À VOIR ÉGALEMENT | Initiations barbares au hockey: le commissaire de la LHJMQ réagit

Le député de Québec solidaire, Vincent Marissal, s'est réjoui après que sa demande a été accepté par les autres partis à l'Assemblée nationale.

«Je suis heureux que mes collègues des autres partis aient accepté ma demande d'entendre la LHJMQ en commission parlementaire. J'espère que cela se fera rapidement: il faut faire la lumière sur ces histoires et mettre fin à la culture toxique qui met en danger nos jeunes joueurs. Ça presse», a-t-il soutenu lors d'un point de presse, mercredi midi.

Ma demande d'entendre la LHJMQ en commission parlementaire a été acceptée. J'espère que cela se fera rapidement: il faut faire la lumière sur ces histoires. Ça presse. #polqc #AssNat https://t.co/cHYW6GSMwI — Vincent Marissal (@vmarissal) February 15, 2023

Ceci dit, M. Courteau n’a pas voulu admettre qu’une culture toxique régnait dans le monde du hockey et a plutôt indiqué qu’il s’agissait d’un problème de société.

«Pour nous, au niveau de la ligue, ce qui est important, c’est de s’assurer que les joueurs vont évoluer dans un environnement sain en donnant le meilleur encadrement possible avec nos différents programmes et politiques», a répondu le commissaire.

M. Courteau a affirmé n’avoir jamais été mis au courant des histoires d’initiations barbares survenues dans le circuit junior à la fin des années 1990 rapportées initialement par Radio-Canada.

«Jamais il y a un joueur ou un membre d’une organisation qui m’a signifié ce genre de geste qui s’est produit dans le vestiaire d’une équipe.» - Gilles Courteau, commissaire de la LHJMQ, en entrevue avec Noovo Info

Initiations au hockey: des révélations choquantes

Les allégations d'initiations inappropriées ne se limitent pas qu'au Québec. D'anciens joueurs de hockey junior ont vécu des abus, des violences sexuelles et des actes de discrimination au Canada, selon un récent jugement de la Cour supérieure de l'Ontario.

Ces joueurs de la LHJMQ, mais aussi de la Ligue de hockey junior de l'Ontario (OHL) et de la Ligue de hockey junior de l'Ouest (WHL), ont été torturés, séquestrés de force, rasés, dénudés, drogués, intoxiqués, agressés physiquement et sexuellement, forcés de boire de l'urine, peut-on notamment lire dans le jugement.

À Québec, plusieurs élus, dégoûtés, se demandent à présent s'il faut interdire les initiations ou réduire le financement d'organisations récalcitrantes.

Avec de l'information d'Émeric Montminy pour Noovo Info et de La Presse canadienne