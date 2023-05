Les importantes quantités de pluie ont eu de «grandes conséquences» sur plusieurs régions du Québec depuis samedi.

Selon Environnement Canada, la région de Charlevoix et la réserve faunique des Laurentides, a grandement été touchée par les récentes précipitations. De 75 à 100 mm de pluie sont tombés à Charlevoix au cours des 48 dernières heures et plus de 100 mm sont tombés localement dans les secteurs montagneux. 83 mm de pluie sont tombés dans le secteur du Massif de Charlevoix, un sommet parmi les données recueillies.

Alors que la région compose avec des inondations aux conséquences dramatiques, d’autres précipitations sont encore attendues dans plusieurs régions du Québec. De 10 à 20 millimètres de pluie devraient encore tombés dans Charlevoix d'ici mercredi soir.

L’Outaouais a aussi été grandement frappée par les fortes précipitations, alors que 68 mm de pluie ont été enregistrés dans la municipalité de Saint-André-Avellin, située à environ 80 km de Gatineau.

En ce qui concerne le Grand Montréal, Lachute a été la ville ayant reçu le plus de pluie, alors que 60 mm sont tombés depuis samedi. Des quantités similaires ont été observées à Saint-Cléophas, dans Lanaudière et Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides.

Voici le sommaire des quantités de pluie reçues au Québec en millimètres depuis samedi:

Charlevoix et Réserve faunique des Laurentides

Le Massif : 83

Saint-Aimé-des-Lacs : 70

Forêt Montmorency : 62

Baie-Saint-Paul : 57

Capitale-Nationale

Beauport : 46

Deschambault : 43

Aéroport de Québec : 41

Mauricie

Saint-Tite : 47

Trois-Rivières : 42

Shawinigan : 40

La Tuque : 26

Gatineau

Aéroport d'Ottawa : 60

Aéroport de Gatineau : 47

Haute-Gatineau et Pontiac

Saint-André-Avellin : 68

Pontiac (station du même nom) : 54

Masson : 51

Maniwaki : 45

Litchfield : 45

Mont-Laurier et Parent

Rivière Rouge : 51

Réservoir Baskatong : 42

Parent : 40

Ferme-Neuve : 37

Abitibi et Témiscamingue

Val-d'Or : 52

Rouyn-Noranda : 51

Amos : 45

Barrage Témiscamingue : 44

Laurentides

Sainte-Agathe-des-Monts : 66

Arundel : 35

Saint-Michel-des-Saints : 29

Lanaudière

Saint-Cléophas : 61

L'Assomption : 40

Lanoraie : 28

Grand Montréal