Le bilan des décès dans la ville côtière de Derna en Libye a grimpé à 11 300 alors que les efforts de recherche se poursuivent après une inondation massive due à la rupture de deux barrages sous de fortes pluies, a annoncé le Croissant-Rouge libyen jeudi.

Marie el-Drese, secrétaire générale du groupe d'aide, a déclaré à l'Associated Press par téléphone que 10 100 personnes supplémentaires sont portées disparues dans la ville méditerranéenne. Les autorités sanitaires avaient précédemment annoncé un bilan de 5500 morts à Derna.



Les inondations ont emporté des familles entières dimanche soir et ont révélé les vulnérabilités du pays riche en pétrole qui est plongé dans un conflit depuis un soulèvement en 2011 qui a renversé le dictateur de longue date, Moammar Kadhafi.

Daniel, une tempête méditerranéenne exceptionnellement puissante, a provoqué des inondations meurtrières dans des villes de l'est de la Libye, mais Derna a été la plus durement touchée. Alors que la tempête frappait la côte dimanche soir, les habitants ont déclaré avoir entendu de fortes explosions lorsque deux barrages situés à l'extérieur de la ville se sont effondrés. Les eaux de crue ont dévalé le Wadi Derna, une vallée qui traverse la ville, détruisant des bâtiments et emportant des personnes en mer.

Un responsable de l'ONU a déclaré jeudi que la plupart des victimes auraient pu être évitées.

«Si un service météorologique fonctionnant normalement avait existé, ils auraient pu émettre des avertissements», a déclaré le chef de l'Organisation météorologique mondiale, Petteri Taalas, lors d'une conférence de presse à Genève. «Les autorités de gestion des urgences auraient pu procéder à l'évacuation.»

L'OMM a déclaré plus tôt cette semaine que le Centre météorologique national avait émis des avertissements 72 heures avant les inondations, en informant toutes les autorités gouvernementales par e-mail et par le biais des médias.

Les responsables de l'est de la Libye avaient averti le public de l'arrivée de la tempête et avaient ordonné aux habitants de quitter les zones côtières par crainte d'une montée de la mer dès le samedi. Cependant, il n'y avait eu aucun avertissement concernant l'effondrement des barrages.