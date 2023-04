Les crues printanières ont provoqué des inondations dans quelques régions du Québec. Montréal est passé en mode «intervention» alors qu'à Gatineau, les autorités prévoient qu'au moins 1000 terrains privés seront inondés.

La Sécurité publique du Québec rapportait mardi après-midi 25 inondations dans la province, dont des inondations significatives dans les Laurentides: à Saint-Jérôme, à Sainte-Agathe-des-Monts, à Mont-Tremblant et dans Lanaudière: à Saint-Gabriel-de-Brandon, à Joliette et à Rawdon.

Le premier ministre, François Legault, a assuré que «la Sécurité publique et tout le gouvernement suivent la situation de près» et «va être là pour aider (tous les Québécois qui sont à risque ou qui sont inondés actuellement) avec les municipalités concernées».

Montréal passe en mode «intervention»

Mardi après-midi, la mairesse Valérie Plante a tenu un point de presse devant une digue, dans une rue de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, où la rivière des Prairies est sortie de son lit à certains endroits.

«On était en mode alerte et on entre maintenant en mode intervention», a lancé la mairesse avant d'ajouter:

«On est prêt, évidemment, on regarde de très très près l'évolution de la température et de ce qui se passe plus en amont, parce que, ça un impact direct sur la crue des eaux».

À VOIR | Risque d'inondation: Montréal en mode alerte

Richard Liebmann, directeur du Service de sécurité incendie de Montréal, a expliqué que le mode «intervention» signifie «qu'on ouvre le centre de coordination des mesures d'urgence en présentiel» pour aider les citoyens à protéger leur terrain, appuyer les arrondissements dans la protection des espaces publics «et tout faire pour nous assurer qu'on est prêt à faire face aux montées des rivières».

Dans la région de Montréal, des inondations mineures ont été signalées à différents endroits sur les berges du lac des Deux-Montagnes, de la rivière des Prairies et le long de la rivière des Mille-Îles.

Gatineau se prépare

À Gatineau, près de 40 000 sacs de sable remplis étaient prêts à être distribués mardi, sur sept sites vulnérables. Des équipes ont aussi commencé à remplir des sacs de sable supplémentaires.

«Les niveaux devraient rester assez élevés durant plusieurs jours, ainsi, la Ville, aujourd'hui, estime environ à 1049 terrains qui seront touchés et 254 bâtiments sont aussi à risque d'être touchés», a expliqué la mairesse France Bélisle mardi après-midi.

À lire et voir également:

La Ville de Gatineau possède trois ensacheuses, pour une capacité de remplissage accrue. À ce jour, 200 000 sacs vides sont disponibles en réserve pour être ensachés, selon les autorités municipales.

La principale ville de l'Outaouais a été éprouvée par des inondations printanières majeures en 2017 et en 2019, qui ont entraîné la perte de plusieurs centaines de maisons.

Des inondations importantes dans les Laurentides

À Mont-Tremblant, les autorités ont demandé aux personnes vivant dans environ 65 résidences près de la rivière du Diable d'évacuer lundi soir. La rivière a atteint des niveaux d'inondation lundi, mais le niveau d'eau de la station hydrométrique située en amont du pont de la route 117 affichait une tendance à la baisse mardi après-midi.

Toujours dans les Laurentides, une inondation majeure a été rapportée à Saint-Jérôme, où le débit de la rivière du Nord était déjà très fort avant l'aube.

La Ville invite les riverains à faire preuve de vigilance et à suivre l'évolution de la situation sur sa page Facebook.

Dans la communauté voisine de Saint-Colomban, un pont sur la rivière du Nord a été fermé en raison de la montée des eaux.

Le ministère des Transports indique que six autres routes de la région Laurentides-Lanaudière ont été fermées en raison des inondations.

L'eau est aussi sortie de son lit près du lac Saint-Pierre et du lac Maskinongé, en Mauricie, près de la rivière Etchemin, à Saint-Henri-de-Lévis, et à deux endroits de la rivière des Outaouais, à Ottawa de même qu'à la Marina de Hull, à Gatineau.

Le niveau de plusieurs cours d'eau est sous surveillance des autorités.

Les autorités expliquent que la fonte de la neige provoquée par les chaleurs récentes et les pluies attendues au cours des prochains jours provoquent une montée des eaux.