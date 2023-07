La Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Nouvelle-Écosse a déclaré lundi qu'elle avait retrouvé le corps d'un homme porté disparu et ce qu'elle croit être les restes d'une deuxième personne, tous deux emportés par les inondations massives qui ont frappé la province la fin de semaine dernière.

La police affirme avoir retrouvé le corps d'un homme de 52 ans de Windsor, en Nouvelle-Écosse, dans une zone de recherche au nord-ouest de Halifax, tandis que les restes de la deuxième personne ont été retrouvés sur le rivage dans une zone de marée du comté voisin.

Quatre personnes, dont deux enfants, auraient été emportées samedi dans un torrent d'eau lorsque les deux véhicules dans lesquels elles voyageaient ont été submergés dans la municipalité régionale de West Hants, au nord-ouest d'Halifax.

Le sergent Rob Frizzell affirme que la police travaille avec le bureau du médecin légiste pour identifier les restes. Les enquêteurs ont des raisons de croire qu'ils appartiennent à l'une des trois autres personnes portées disparues. Aucune autre disparition n'a été déclarée après les inondations.

«Journée déchirante»

Le premier ministre Tim Houston a déclaré lundi aux journalistes à Windsor que c'était une «journée déchirante» pour la province.

«Nous pouvons reconstruire des routes, des ponts et des bâtiments, mais nous ne pouvons pas ramener les gens, et l'héritage de ces inondations sera une perte de vies incroyablement tragique», a-t-il affirmé.

Plus tôt dans la journée, des pompes industrielles ont régulièrement vidé un champ inondé alors que les chercheurs parcouraient la zone à la recherche des personnes disparues.





Abraham Zebian, maire de la municipalité régionale de West Hants, était sur le site et a indiqué que des équipes de recherche pompaient plus de 94 000 litres d'eau par minute depuis le champ. L'objectif, a-t-il dit, était d'abaisser suffisamment le niveau de l'eau pour que les gens puissent fouiller la zone à pied.

«Nous allons rester positifs jusqu'à ce que nous en arrivions à une conclusion ici», a-t-il fait savoir.

La circulation était détournée de la scène de recherche dans les marais juste à côté de la rivière Meander, une rivière à marée sinueuse qui coule près des endroits où les personnes disparues ont été vues pour la dernière fois à environ 55 kilomètres au nord-ouest de Halifax. On pouvait voir des hélicoptères voler au-dessus.

Samedi soir, une équipe de plongée de la GRC a retrouvé une camionnette inoccupée dans plus de deux mètres d'eau et a déclaré qu'il s'agissait vraisemblablement du véhicule dans lequel les enfants recherchés voyageaient. La police a déclaré que les enfants étaient avec trois autres personnes qui ont réussi à s'échapper. Un homme et un jeune voyageant dans un deuxième véhicule dans le secteur ont également été portés disparus.

Dommages

Une série d'orages qui a commencé vendredi et s'est prolongée le lendemain a déversé jusqu'à 250 millimètres de pluie sur plusieurs parties de la province, emportant routes et ponts et causant des dégâts considérables. Les responsables provinciaux ont déclaré que 25 ponts avaient été touchés, dont 19 endommagés et six détruits. Au moins 50 routes ont subi des dommages importants.

Alors que les eaux de crue avaient largement reculé dimanche, elles ont laissé derrière elles un réseau de routes et de ponts endommagés et emportés. Dans la banlieue de Halifax, à Bedford, l'électricité était coupée pour de nombreuses entreprises et le bourdonnement des génératrices emplissait l'air, alors que les propriétaires évaluaient les dommages causés par les eaux de crue de la fin de semaine. L'eau s'était presque entièrement retirée, laissant derrière elle un film de saleté rouge-brun recouvrant tout ce que l'eau touchait autrefois.

À environ 90 kilomètres au nord de Halifax, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada faisait face à un emportement majeur sur une partie de sa ligne principale en Nouvelle-Écosse. Les responsables des chemins de fer ont déclaré qu'un ponceau emporté avait laissé un tronçon de voie affaissé sans support au-dessus d'un énorme fossé, perturbant le transport de marchandises et de passagers. Via Rail a émis un avertissement aux voyageurs, aucune réservation n'étant disponible avant vendredi entre Halifax et Moncton, au Nouveau-Brunswick.

De plus, la livraison du courrier par Postes Canada a été suspendue dans la province jusqu'à ce qu'il y ait une meilleure évaluation des zones de livraison sûres.

Un état d'urgence à l'échelle de la province déclaré samedi restera en vigueur jusqu'au 5 août, et dimanche, le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, a approuvé une demande de la province pour une aide continue.