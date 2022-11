Le réseau social Instagram éprouvait lundi avant-midi des difficultés techniques alors que de nombreux utilisateurs ont rapporté que leurs comptes avaient été suspendus sans raison.

«Nous sommes conscients que certains d'entre vous rencontrent des problèmes pour accéder à leur compte Instagram. Nous étudions la situation et nous nous excusons pour la gêne occasionnée», a-t-on expliqué peu de temps après l'apparition des problèmes. Instagram n'a pas fourni davantage d'explications sur l'origine du bogue.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown