Des économistes de la banque d'investissement Goldman Sachs estiment qu’environ 300 millions d’emplois à temps plein seraient menacés dans le monde en raison de l’arrivée des nouvelles intelligences artificielles, dont la plateforme ChatGPT.

Un rapport de Goldman Sachs publié dimanche révèle d’ailleurs que 18% du travail pourrait être informatisé sur la planète. Selon les banquiers, les travailleurs administratifs et les avocats devraient être les plus touchés par ce changement.

Le média CNN mentionne que les intelligences artificielles (IA), notamment ChatGPT, ont déjà incité plusieurs entreprises à revoir leur façon de faire. De leur côté, les banquiers indiquent que les deux tiers des emplois actuels aux États-Unis et en Europe sont «exposés à un certain degré d’automatisation de l’IA». D’autres quarts de métier pourraient être complètement remplacés par une IA, souligne le rapport, qui prédit que le marché du travail pourrait faire face à des perturbations importantes.

Le rapport de Goldman Sachs souligne que l’utilisation accrue de ChatGPT conduira fort probablement à des pertes d’emplois. Les économistes notent toutefois que l’arrivée des IA augmenterait la productivité du travail et pourrait stimuler le PIB mondial de 7% par an sur une période de dix ans.

«Bien que l'impact des IA sur le marché du travail est susceptible d'être significatif, la plupart des emplois et des industries ne sont que partiellement exposés à l'automatisation et sont donc plus susceptibles d'être complétés plutôt que d’être remplacés par l'IA.»