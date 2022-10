Dans la foulée du scandale relié à l'intimidation qui ébranle Occupation Double depuis quelques jours, le Groupe Finstar, qui devait fournir un condo aux gagnants de l'émission, a aussi choisi de se dissocier de l'émission, vendredi.

«Nous condamnons toutes formes d'intimidation quelle qu'elle soit. Les événements des derniers jours nous obligent à prendre action», a écrit le groupe dans une publication relayée sur les médias sociaux.

 

Occupation Double a de son côté indiqué que «les gagnants d’Occupation Double recevront un condo en prix ainsi que tous les autres prix promis».

 

Au moment d'écrire ces lignes, les Productions J n'avaient pas répondu à nos demandes d'entrevue.

Cook it choisit de rester

Contrairement à d'autres commanditaires, la marque de prêt-à-cuisiner Cook it a décidé de conserver son soutien à Occupation Double, rappelant qu'elle s'opposait à toute forme de violence ou d'intimidation.

Cook it a toutefois avoué avoir remis en doute son partenariat avec l'émission.

«En tant que marque, nous croyons en la transparence et la bienveillance et pensons pouvoir avoir un plus gros impact en prenant part à cet échange. Productions J nous a offert de faire partie de la solution et nous leur donnons cette chance avec confiance», a écrit la compagnie sur les réseaux sociaux. Après l'expulsion des candidats concernés, elle dit toutefois attendre de pied ferme des changements.

Rappel des faits

Mercredi, la production montrait la porte à Isaack, Félix et Philippe pour cause d’intimidation.

La décision de se débarrasser des trois candidats est survenue après quelques jours de grogne de la part de l’auditoire qui s’est également fait sentir chez certains commanditaires. Shop Santé, Polysleep et Oraki ont tous mis fin à leur collaboration avec l’émission.

Jeudi, c’était au tour de Couche-Tard d’annoncer la fin de son entente avec Occupation Double.

Dans une publication sur Instagram, la compagnie affirme que «les comportements observés à Occupation Double ne correspondent pas à nos valeurs et nous condamnons fermement toute forme d’intimidation ou de harcèlement.»

Alors qu'Occupation Double avait indiqué qu’elle montrerait la porte à trois candidats mercredi, Productions J, qui produit l'émission, a choisi de retirer les candidats controversés des écrans jeudi.

Tous les épisodes de la série ont aussi été retirés du site de Noovo, le diffuseur. Ce faisant, les contenus complémentaires VENDREDIS OD, OD EXTRA et OD WEEK-END ne seront pas diffusés non plus cette semaine.

Les candidats concernés seront informés de leur élimination et des raisons ayant mené à celle-ci dimanche.

Alors que devait au départ se dérouler un souper d'élimination, la rencontre se transformera plutôt en «discussion, information et sensibilisation à la communication non-violente» avec l’autrice India Desjardins et le professeur en prévention de l’intimidation de l'Université du Québec à Montréal, Stéphane Villeneuve.

La production se défend



Par voie de communiqué, Productions J a fait savoir que des «mesures, démarches et décisions» avaient été prises «bien avant qu'un commanditaire décide de se retirer».

La boîte de production a par ailleurs indiqué que la décision de retirer les candidats avait été prise avant l'annonce officielle. «Il fallait, cependant, prendre le temps d’aviser leur famille et leur permettre de prendre l’avion et se rendre à destination. En ce moment, deux mères de deux candidats, soeur d’un candidat et beau-père sont sur place. D’autres membres des familles se joindront aussi demain», peut-on lire dans le communiqué.

La psychologue des candidats se rendra aussi sur place afin d'encadrer les exclus.

Productions J a aussi rappelé que différents intervenants avaient offert des ateliers et formations aux candidats au fil des ans. L'avocat, chroniqueur et fondateur de « Pour 3 Points », Fabrice Vil, la journaliste Lucie Pagé et son mari Jay Naidoo, ministre des Communications sous Nelson Mandela, la doctorante à Oxford, autrice et juriste Suzanne Zaccour et la docteure en science politique, Léa Clermont-Dion sont respectivement intervenus afin d'offrir des notions sur le racisme, l'histoire, l'inclusion et le consentement.

D'autres allégations font surface

Par ailleurs, la production d'Occupation Double a indiqué avoir été mise au courant «d'allégations troublantes» survenues avant 2022 concernant un candidat déjà retiré. Elle ajoute avoir pris très au sérieux le dossier et avoir agi «le jour même».

«Par respect pour sa démarche et pour protéger la victime, nous avons décidé d’un commun accord avec elle de ne pas réagir publiquement afin de ne pas la brusquer dans son cheminement. Elle reçoit présentement du soutien de la part de la production, d’une juriste spécialisée en violence sexuelle, ainsi que de tous les intervenants nécessaires à son accompagnement», indique Productions J.