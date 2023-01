Québec solidaire (QS) craint une «spirale de la mort» qui entraînerait les sociétés québécoises de transport. Pour l’éviter, le parti de Gabriel Nadeau-Dubois appelle le gouvernement de François Legault à soutenir financièrement ces sociétés, dont le manque à gagner excède les 500 millions de dollars, selon les données qu’étale le député de Taschereau, Etienne Grandmont.

Après la sortie de M. Grandmont, le cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a convoqué les médias à l'annonce «d'un investissement majeur» pour le métro de Montréal, le lundi 23 janvier 2023. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, accompagnera la ministre avec le président du conseil d'administration de la Société des transports de Montréal (STM), Éric Alan Caldwell, la directrice générale Marie-Claude Léonard, ainis que le directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitaine (ARTM), Benoit Gendron,

Le responsable solidaire des Transports cite les coupes dans les services et leur effet néfaste sur le volume d’usager pour justifier cette demande auprès du gouvernement majoritaire de la Coalition avenir Québec (CAQ).



«C’est comme l’histoire des saucisses Hygrade», a drôlement illustré M. Grandmont par l’entremise d’un communiqué. «Moins il y en a qui en achètent, plus elles restent longtemps sur la tablette et, là, encore moins de gens en achètent. C’est ce que le gouvernement est en train de faire avec nos sociétés de transport en commun.»

QS avance qu’il a été question du transport en commun dans une rencontre entre MM. Nadeau-Dubois et Legault le 16 janvier 2023, rencontre lors de laquelle le coporte-parole solidaire aurait sommé le premier ministre de «s’assurer que le Québec ne recule pas en matière de transport».

Ceci dit, le député Grandmont trouve inquétante l’attitude de la nouvelle ministre des Transports, Geneviève Guilbault, qui a remplacé François Bonnardel dans le remaniement ministériel qui a suivi la victoire de la CAQ aux élections provinciales de 2022.

«[Le transport] était le sujet de ma première question au Salon bleu l’automne dernier, mais elle l’avait rejeté du revers de la main», déplore M. Grandmont.

QS rapporte que l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ), qui a salué l’arrivée de Guilbault au ministère des Transports en octobre dernier, estime à 560 M$ le manque à gagner des sociétés de transport en 2023. Ce montait pourrait grimper près du million de dollars en 2027, selon ce que l’ATUQ avançait en décembre 2022 auprès de La Presse.

De là à dire que QS a choisi un moment particulier pour planifier cette sortie du député Grandmont dans le but de courtiser l’électorat de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), qui représente environ 600 000 membres à travers le Québec, il y a un pas; mais ce n’est peut-être pas un hasard si QS choisit ce moment pour donner son avis sur la politique à adopter quant au transport en commun.

Gabriel Nadeau-Dubois revient du congrès annuel de la FTQ où les membres se sont montrés inquiets des difficultés financières vécues par les sociétés de transport, particulièrement depuis la crise de la COVID-19 qui a causé une baisse de l'achalandage.

Des «solutions» au cours des prochains mois

En réaction à cette sortie solidaire, le ministère des Transports a en quelque sorte convenu qu'un problème subsiste en matière de transport collectif au Québec et assuré être «en contact régulier» avec les sociétés de transport, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et les municipalités «pour les appuyer».

«Nous aurons des solutions à présenter au cours des prochains mois.» - Louis-Julien Dufresne, attaché de presse du cabinet de la ministre Guilbault, dans un courriel envoyé à Noovo Info

Le porte-parole a rappelé à Noovo Info que le ministère des Transports a investi 1,7 milliard de dollars en soutien aux sociétés de transport pour pallier à la baisse d'achalandage pendant la pandémie.



«Mme Guilbault croit pleinement au potentiel du transport collectif et a déjà dit à plusieurs reprises que le financement des organismes publics de transport collectif doit être réfléchi à long terme», a déclaré M. Dufresne avant la convocation de la ministre des Transports portant sur un nouvel investissement à venir de la part du palier provincial, limité à Montréal.

L’exemple de la STM

La Société de transport de Montréal (STM) dévoilait en novembre 2022 son budget pour 2023, d’un montant total de 1,7 milliard de dollars, et son Programme des immobilisations 2023-2032, qui prévoit des sommes de 20,4 milliards de dollars.

L’organisation précise que ce nouveau budget a été conçu dans un «contexte économique difficile et une reprise d’achalandage plus lente que prévu», causé par les nouvelles habitudes provoquées par la pandémie, comme le télétravail et le travail en mode hybride, et par l’inflation.

La société calculait alors un manque à gagner de 77,7 millions de $ pour l’exercice 2023. Elle planifie d’ailleurs enregistrer environ 3,4 millions de déplacements en 2023, ce qui représenterait une hausse de 15,6 % par rapport à 2022.

Ce nouveau budget a été annoncé alors que les derniers indicateurs de performance de la STM ont démontré une baisse de la ponctualité au cours des derniers mois. En effet, en septembre dernier, 76,8 % des autobus montréalais sont arrivés à l'heure à leur destination, le plus bas taux de ponctualité depuis 2019 selon la STM.

D'ailleurs, la situation ne s'améliore pas au fil du temps. Le taux de ponctualité des autobus de la STM est de 86 % en janvier 2022 — alors que le taux cible est de 80 % — et diminue à 81,7 % en février pour remonter à 84,4 % en mars puis a de nouveau diminué au fil des mois pour atteindre un taux de ponctualité de 76,8 % en septembre 2022.

Les tableaux des indicateurs de performance de la STM indiquent également que l'organisation a reçu 133,2 plaintes par millions de déplacements en septembre 2022. Ce nombre s'élève à 125, 2 pour le mois précédent et à 127,2 pour le mois de juillet 2022.

Les quatre lignes de métro de la STM comptent 68 stations et couvrent 71 kilomètres. Elle compte également 2000 autobus circulant sur 224 lignes.

Avec de l'information d'Émile Bérubé-Lupien pour Noovo Info