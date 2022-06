Investissement Québec a affiché jeudi un rendement de 7,6 % pour son dernier exercice, mais le grand patron du bras financier du gouvernement québécois prévient que le prochain exercice pourrait être plus difficile en raison de l’incertitude économique.

«On est tous au courant de la chaîne d’approvisionnement, de l’inflation et de tous les enjeux qu’on connaît, commente le président-directeur général d’Investissement Québec, Guy LeBlanc. La prochaine année risque de montrer un portrait légèrement différent. On n’a pas des lunettes roses là-dessus.»



Investissement Québec a enregistré un bénéfice de 349 millions $ au cours de l’exercice 2021-2022, terminé le 31 mars. Cette information figure à son rapport annuel, publié jeudi.

Sur trois ans, une période que l’institution juge plus adéquate pour évaluer sa performance, la société obtient un rendement annuel moyen de 9,3 %.

Investissement Québec excède ainsi la cible de rendement établie par le gouvernement, sur trois ans, qui équivaut au taux d’emprunt du gouvernement du Québec à 1,9 %.

Avec l’augmentation des taux d’intérêt sur les emprunts du gouvernement, le rendement minimal que devra enregistrer l’institution sera plus élevé, mais M. LeBlanc estime qu’Investissement Québec a une marge de man?uvre suffisante pour intervenir dans l’économie. Il souligne que l’écart entre le rendement sur trois ans et le rendement minimal est supérieur à 7 points de pourcentage.

Investissement Québec a accès à l’équivalent de 4 milliards $ en dette non utilisée. M. LeBlanc souligne également que la société se fait rembourser certaines dettes dans le cours normal de ses activités et qu’elle peut vendre certains placements. « On n’en manquera pas pour investir. On a la marge en masse pour les deux prochaines années sans se poser de questions. »

Au cours de l’exercice, Investissement Québec a réalisé 4891 interventions représentant un investissement total de 4,9 milliards $. De cette somme, 2 milliards $ proviennent des interventions par l’entremise des fonds propres d’Investissement Québec. L’autre tranche de 2,9 milliards $ provient de ses activités de mandataires.

Investissement Québec rapporte également avoir effectué 4600 accompagnements en lien avec la stratégie des entreprises, leurs technologies ou leurs exportations.