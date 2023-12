Les forces israéliennes ont attaqué l'un des derniers hôpitaux en état de marche dans le nord de Gaza et bombardé le sud avec des frappes aériennes qui ont tué au moins 28 Palestiniens, poursuivant mardi leur offensive avec le soutien renouvelé des États-Unis, malgré l'inquiétude croissante de la communauté internationale.

La guerre aérienne et terrestre, lancée en réponse à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, a tué près de 20 000 Palestiniens, en a déplacé environ 1,9 million, a démoli une grande partie du nord de Gaza et a déclenché des attaques contre des cibles américaines et israéliennes dans toute la région.

Les attaques des rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, contre les navires en mer Rouge ont conduit les principales compagnies maritimes, ainsi que le géant du pétrole et du gaz BP, à suspendre le commerce par cette voie d'eau vitale, ce qui a incité les États-Unis et leurs alliés à lancer une nouvelle mission pour contrer la menace.

Toutefois, après avoir rencontré des responsables israéliens lundi, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré qu'il n'était «pas là pour dicter un calendrier ou des conditions».

Ses remarques indiquaient que les États-Unis continueraient à protéger Israël des appels internationaux croissants en faveur d'un cessez-le-feu, alors que le Conseil de sécurité des Nations unies devait procéder à un nouveau vote mardi, et qu'ils continueraient à fournir une aide militaire vitale à l'une des campagnes militaires les plus meurtrières du XXIe siècle.

Frappes sur Gaza

Une frappe sur une maison à Rafah où s'abritaient des personnes déplacées a tué au moins 25 personnes, dont un garçon de 2 ans et sa sœur nouveau-née, et une autre frappe a tué au moins trois personnes, selon des journalistes de l'Associated Press qui ont vu les corps arriver dans deux hôpitaux locaux tôt mardi.

Rafah, qui se trouve dans la partie sud de Gaza où Israël a demandé aux Palestiniens de se mettre à l'abri, a été bombardée à plusieurs reprises ces derniers jours, Israël ayant frappé ce qu'il appelle des cibles militantes dans tout le territoire, tuant souvent un grand nombre de civils.

L'armée a déclaré mardi qu'elle avait tué un important financier du Hamas lors d'une frappe aérienne à Rafah, sans préciser quand cela s'est produit ni si d'autres personnes ont été tuées ou blessées.

Dans le même temps, des combats acharnés se sont déroulés dans le nord de la bande de Gaza, qui n'est plus qu'un champ de ruines sept semaines après l'arrivée des chars et des troupes israéliens.

Le bombardement israélien du camp de réfugiés urbain de Jabaliya a fait au moins 27 morts et plus de 100 blessés, selon Munir al-Boursh, un haut responsable du ministère de la Santé.

Dans le centre de la bande de Gaza, au moins 15 personnes ont été tuées dans des frappes au cours de la nuit, selon les registres des hôpitaux. Parmi les morts figurent une mère et ses quatre enfants, qui ont été tués alors qu'ils étaient assis autour d'un feu, selon un journaliste de l'AP qui a filmé la scène.

Le ministère de la Santé de la bande de Gaza, dirigée par le Hamas, a déclaré que 214 corps avaient été apportés dans les hôpitaux du territoire au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à plus de 19 600 le nombre de morts depuis le début de la guerre. Le ministère ne fait pas de distinction entre les morts civils et les morts combattants.

Le Hamas a continué à opposer une forte résistance et à lancer des roquettes sur Israël. Les militants ont déclaré avoir tiré un barrage en direction de Tel-Aviv mardi, et des sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans le centre d'Israël. Aucune victime ni aucun dégât n'ont été signalés dans l'immédiat.

La guerre a commencé après que le Hamas et d'autres militants aient tué quelque 1200 personnes, pour la plupart des civils, en Israël et en aient enlevé 240 autres.

L'armée israélienne indique que 131 de ses soldats ont été tués lors de l'offensive terrestre à Gaza. Israël affirme avoir tué des milliers de militants, sans fournir de preuves, et impute la mort de civils au Hamas, affirmant qu'il les utilise comme boucliers humains lorsqu'il combat dans des zones résidentielles.

Raid sur un hôpital

Les forces israéliennes ont effectué un raid sur l'hôpital Al-Ahli dans la ville de Gaza au cours de la nuit, selon l'église qui le gère, détruisant un mur à l'entrée principale et détenant la plupart du personnel.

L'établissement a été le théâtre, au début de la guerre, d'une explosion qui a tué des dizaines de Palestiniens et dont une enquête de l'Associated Press a établi plus tard qu'elle avait probablement été causée par une roquette palestinienne mal tirée.

Don Binder, pasteur de la cathédrale anglicane Saint-Georges, qui gère l'hôpital, a déclaré que le raid n'avait laissé que deux médecins, quatre infirmières et deux concierges pour s'occuper de plus de 100 patients gravement blessés, sans eau courante ni électricité.

«Le fait que nous ayons pu garder notre hôpital anglican Ahli ouvert aussi longtemps a été une grande miséricorde pour les nombreux blessés de la ville de Gaza, a écrit M. Binder dans un message publié sur Facebook lundi en fin de journée. Cela a pris fin aujourd'hui.»

Il a indiqué qu'un char israélien était stationné sur les décombres à l'entrée de l'hôpital, empêchant quiconque d'entrer ou de sortir.

L'armée israélienne n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat. Les forces armées ont effectué des descentes dans d'autres hôpitaux de Gaza, accusant le Hamas de les utiliser à des fins militaires. Le personnel hospitalier a démenti ces allégations et accusé Israël de mettre en danger des civils gravement malades ou blessés.

L'armée a déclaré mardi que les troupes avaient trouvé un engin explosif à l'intérieur d'une clinique à Shijaiyah, un quartier de la ville de Gaza qui a été le théâtre de violents combats ces derniers jours. Elle n'a pas précisé si la clinique était opérationnelle et, sur les images diffusées par l'armée, elle semble avoir été abandonnée.

Le Conseil de sécurité doit voter sur une nouvelle proposition de trêve

Le Conseil de sécurité de l'ONU a reporté à mardi le vote d'une résolution parrainée par les pays arabes et appelant à une cessation des hostilités pour permettre un accès sans entrave à l'aide humanitaire. Des diplomates ont indiqué que des négociations étaient en cours pour amener les États-Unis à s'abstenir ou à voter «oui» à la résolution, après avoir opposé leur veto à un précédent appel à un cessez-le-feu.

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, qui comptent parmi les plus proches alliés d'Israël, se sont joints aux appels mondiaux en faveur d'un cessez-le-feu au cours du week-end. En Israël, des manifestants ont appelé à des négociations avec le Hamas afin de faciliter la libération des dizaines d'otages encore détenus par le groupe.

Le directeur de la CIA, William Burns, a rencontré lundi à Varsovie le chef du Mossad, l'agence de renseignement israélienne, et le premier ministre du Qatar. Il s'agit de leur première rencontre connue depuis le cessez-le-feu et la libération d'une centaine d'otages dans le cadre d'un accord qu'ils ont contribué à négocier.

Le porte-parole du Conseil national de sécurité des États-Unis, John Kirby, a toutefois déclaré que les pourparlers n'étaient pas «à un point tel qu'un nouvel accord soit imminent».

Le Hamas et d'autres militants détiennent encore environ 129 otages.

Le premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou a insisté sur le fait qu'Israël continuerait à se battre jusqu'à ce qu'il mette fin à la domination du Hamas à Gaza, qu'il écrase ses capacités militaires et qu'il libère tous les otages capturés lors de l'attaque du 7 octobre. Pour l'instant, au moins, il semble bénéficier du soutien total des États-Unis pour une campagne qui pourrait durer des mois, voire des années.