Les forces israéliennes ont coupé le nord de Gaza du reste du territoire assiégé et l'ont pilonné avec des frappes aériennes intenses dans la nuit de dimanche à lundi, préparant le terrain pour une poussée attendue dans les denses confins de la ville de Gaza et une phase encore plus sanglante de cette guerre vieille d'un mois.

Les Palestiniens ont organisé des funérailles collectives pour les dizaines de personnes tuées la veille lors de frappes dans le sud, où Israël a demandé aux civils de se réfugier tout en continuant à frapper des cibles dans l'ensemble de l'enclave côtière.

Les troupes devraient bientôt entrer dans la ville de Gaza, selon les médias israéliens, et les militants palestiniens, qui ont eu des années pour se préparer, se battront vraisemblablement rue par rue, en lançant des embuscades à partir d'un vaste réseau de tunnels.

Le nombre de victimes augmentera probablement des deux côtés dans cette guerre qui a déjà tué plus de 9700 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza. Quelque 1400 Israéliens sont morts, pour la plupart des civils tués lors de l'incursion du Hamas, le 7 octobre, qui a déclenché le conflit. Ces deux bilans sont sans précédent dans ce conflit vieux de plusieurs décennies.

L'armée israélienne a déclaré dimanche dernier qu'elle avait coupé le nord de la bande de Gaza du sud, qualifiant ce développement d'«étape importante» dans la guerre. Lundi, elle a ajouté que des avions avaient frappé 450 cibles au cours de la nuit et que des troupes au sol avaient pris le contrôle d'un complexe du Hamas. Un couloir à sens unique permettant aux habitants de fuir vers le sud reste disponible, selon l'armée, pour les centaines de milliers de Palestiniens qui restent dans la ville de Gaza et dans d'autres parties du nord.

Quelque 1,5 million de Palestiniens, soit environ 70 % de la population de Gaza, ont fui leur domicile depuis le début de la guerre. La nourriture, les médicaments, le carburant et l'eau commencent à manquer, et les écoles gérées par l'ONU, transformées en refuges, ne suffisent plus, de nombreuses personnes dormant dans les rues.

Les services de téléphonie mobile et d'internet ont été interrompus pendant la nuit, la troisième panne sur l'ensemble du territoire depuis le début de la guerre, mais ils ont été progressivement rétablis lundi, selon la société palestinienne de télécommunications Paltel et le groupe de défense de l'accès à l'internet NetBlocks.org. Les travailleurs humanitaires affirment que les pannes rendent encore plus difficile pour les civils de se mettre à l'abri ou même d'appeler des ambulances.

Israël a jusqu'à présent rejeté les suggestions des États-Unis en faveur d'une pause dans les combats afin de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et la libération d'une partie des quelque 240 otages saisis par le Hamas lors de son raid. Israël a également rejeté les appels à un cessez-le-feu plus large lancés par des pays arabes de plus en plus inquiets, notamment la Jordanie et l'Égypte, qui ont fait la paix avec lui il y a plusieurs décennies.

La guerre a également ravivé des tensions plus larges, Israël et le groupe militant libanais Hezbollah échangeant des tirs le long de la frontière. Autre signe d'une agitation croissante, un Palestinien a poignardé et blessé deux membres de la police des frontières paramilitaire israélienne à Jérusalem-Est avant d'être abattu, selon la police et un journaliste de l'Associated Press présent sur les lieux.

Israël s'est emparé de Jérusalem-Est, ainsi que de Gaza et de la Cisjordanie, lors de la guerre de 1967 au Proche-Orient. Les Palestiniens veulent ces trois territoires pour y établir un futur État. Israël a annexé Jérusalem-Est dans un geste non reconnu par la majorité de la communauté internationale et considère la ville entière comme sa capitale.

Dans le nord de la bande de Gaza, un avion-cargo militaire jordanien a largué de l'aide médicale à un hôpital de campagne, a révélé le roi Abdallah II tôt lundi. Il s'agissait apparemment du premier largage de ce type depuis le début de la guerre, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'une autre voie d'acheminement de l'aide que le point de passage égyptien de Rafah, qui a été jusqu'à présent le seul point d'entrée.

Plus de 450 camions transportant de l'aide ont été autorisés à entrer dans la bande de Gaza depuis l'Égypte depuis le 21 octobre, mais les travailleurs humanitaires estiment que c'est insuffisant pour répondre aux besoins croissants dans le territoire, qui abrite quelque 2,3 millions de Palestiniens.

Le nord de la bande de Gaza est confronté à une grave pénurie d'eau, car il n'y a plus de carburant pour pomper l'eau des puits municipaux et Israël a fermé la canalisation principale de la région. Le bureau des affaires humanitaires des Nations unies a déclaré que sept installations d'eau dans la bande de Gaza ont été touchées au cours des deux derniers jours et ont subi des «dommages importants», ce qui augmente le risque d'inondation des égouts. Israël a rétabli deux canalisations d'eau dans le centre et le sud de la bande de Gaza, a indiqué l'ONU.

Quelque 800 000 personnes ont obéi aux ordres de l'armée israélienne de fuir vers le sud de la bande de Gaza. Quelque 2000 personnes, dont plusieurs ne portaient que ce qu'elles pouvaient tenir dans leurs bras, ont marché dimanche sur la principale autoroute nord-sud de Gaza.

Mais les bombardements israéliens se sont poursuivis sur l'ensemble du territoire, et les frappes dans le centre et le sud de Gaza ― la zone supposée sûre ― ont tué des dizaines de personnes dimanche. Israël impute les pertes civiles au Hamas, accusant les militants d'opérer dans des quartiers résidentiels.

Lundi, les Palestiniens ont organisé des funérailles collectives pour 66 personnes à l'extérieur d'un hôpital dans la ville centrale de Deir al-Balah. Les corps étaient enveloppés dans des draps blancs sur le sol à l'extérieur de la morgue de l'hôpital. Un homme avec des bandages autour de la tête a posé sa main sur le corps d'un enfant et a pleuré.

Par ailleurs, quatre civils, dont trois enfants, ont été tués par une frappe aérienne israélienne sur un véhicule dans le sud du Liban dimanche en fin de journée, ont rapporté un responsable local de la défense civile et les médias d'État. L'armée israélienne a déclaré qu'elle réexaminait la frappe, après avoir initialement annoncé qu'elle avait frappé des cibles du Hezbollah à la suite d'un tir antichar qui avait tué un civil israélien. Le Hezbollah a dit avoir tiré des roquettes Grad depuis le sud du Liban en direction d'Israël en guise de réponse.

Lors des frappes de la nuit à Gaza, l'armée israélienne a indiqué avoir tué un militant de haut rang du Hamas, identifié comme Jamal Moussa, qui aurait perpétré un attentat contre des soldats israéliens à Gaza en 1993.

L'armée israélienne a révélé que 30 soldats israéliens avaient été tués depuis le début de l'offensive terrestre, il y a plus d'une semaine. Les militants palestiniens ont continué à tirer des roquettes sur Israël, perturbant la vie quotidienne même si la plupart d'entre elles sont interceptées ou tombent dans des zones dégagées. Des dizaines de milliers d'Israéliens ont évacué les communautés situées près des frontières instables avec Gaza et le Liban.