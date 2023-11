Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'Israël assumerait «la responsabilité globale de la sécurité» à Gaza «pour une période indéterminée» après sa guerre avec le Hamas et s'est dit ouvert à de «petites pauses» dans les combats actuels pour faciliter la libération des otages.

Ses commentaires, dans une interview diffusée lundi soir sur ABC News, offrent l’indication la plus claire à ce jour qu’Israël envisage de maintenir le contrôle sur le territoire qui abrite quelque 2,3 millions de Palestiniens.

Netanyahu a exclu tout cessez-le-feu général sans la libération de plus de 240 captifs capturés par le Hamas lors de son raid du 7 octobre en Israël, mais s’est déclaré ouvert à «de petites pauses tactiques». Le président américain Joe Biden avait évoqué la nécessité de pauses humanitaires directement avec Netanyahu lors d'un appel téléphonique plus tôt lundi, mais aucun accord n'a été conclu, a indiqué la Maison Blanche.

Le nombre de morts palestiniens dans la guerre entre Israël et le Hamas a dépassé les 10 000, dont plus de 4 100 enfants et 2 640 femmes, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas à Gaza .

En Cisjordanie occupée, plus de 140 Palestiniens ont été tués dans les violences et les raids israéliens. Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël, la plupart lors de l' attaque du Hamas du 7 octobre qui a déclenché les combats, et 242 otages ont été emmenés d'Israël à Gaza par le groupe militant.

Environ 1 100 personnes ont quitté la bande de Gaza par le terminal de Rafah depuis mercredi, dans le cadre d'un accord apparent entre les États-Unis, l'Égypte, Israël et le Qatar, qui joue le rôle de médiateur avec le Hamas.