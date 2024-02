Israël et le Hamas progressent vers un accord visant à instaurer un cessez-le-feu et à libérer les otages détenus dans la bande de Gaza ravagée par la guerre, selon deux responsables ayant une connaissance directe des pourparlers, alors que des réunions clés se poursuivent mardi entre les parties dans la capitale égyptienne.

Les pourparlers progressent malgré l'intensification de l'offensive israélienne dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, où 1,4 million de Palestiniens déplacés ont fui pour se mettre à l'abri des combats qui se déroulent ailleurs.

Une mission israélienne audacieuse de libération d'otages a permis, lundi, de secourir deux captifs détenus dans la ville située le long de la frontière égyptienne, un raid qui a tué au moins 74 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales, et a laissé une traînée de destruction.

Un accord donnerait à la population de Gaza un répit désespérément nécessaire dans la guerre, qui en est à son cinquième mois, et offrirait la liberté à au moins une partie de la centaine de personnes toujours retenues en captivité à Gaza. Avec la poursuite de la guerre, les efforts de médiation du Qatar, des États-Unis et de l'Égypte pour parvenir à un accord ont été entravés par les positions radicalement différentes du Hamas et d'Israël.

Israël a fait de la destruction des capacités gouvernementales et militaires du Hamas et de la libération des otages les principaux objectifs de sa guerre, qui a été lancée après que des milliers de militants du Hamas se soient déchaînés dans le sud d'Israël, tuant 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et faisant environ 250 captifs, dont des femmes et des enfants, selon les autorités israéliennes.

La guerre a provoqué des destructions inimaginables dans la bande de Gaza : plus de 28 000 personnes ont été tuées, dont plus de 70 % de femmes et de mineurs, selon les autorités sanitaires locales. De vastes pans du territoire ont été rasés par l'offensive israélienne, environ 80 % de la population a été déplacée et une catastrophe humanitaire a poussé plus d'un quart des Palestiniens de Gaza vers la famine.

Le premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, a promis de poursuivre l'offensive jusqu'à la «victoire totale» et a insisté sur le fait qu'une forte pression militaire garantirait la libération des otages ― une idée que ses alliés considèrent comme confortée par la réussite de la mission de sauvetage. Mais les otages secourus, Fernando Marman, 60 ans, et Louis Har, 70 ans, n'étaient que les deuxième et troisième captifs libérés par l'armée depuis le début de la guerre.

D'autres responsables israéliens ont estimé que seul un accord pouvait permettre la libération d'un grand nombre d'otages.

Un accord conclu fin novembre a permis d'instaurer une brève trêve en échange de la libération d'une centaine d'otages. Environ 240 Palestiniens emprisonnés par Israël ont également été libérés dans le cadre de cet accord. Israël affirme qu'une trentaine d'otages seraient morts ou auraient été tués pendant leur captivité, leurs corps se trouvant toujours à Gaza. Trois otages ont été tués par erreur par les forces israéliennes en décembre et une femme soldat israélienne a été libérée lors d'une mission de sauvetage dans les premières semaines de la guerre.

Combler les lacunes

Un haut fonctionnaire égyptien a assuré que les médiateurs avaient réalisé ce qu'il a décrit comme des progrès «relativement significatifs» dans les négociations entre Israël et le Hamas avant une réunion prévue au Caire mardi entre les représentants du Qatar, des États-Unis et d'Israël.

Une délégation israélienne, dirigée par David Barnea, chef de l'agence de renseignement Mossad, se trouve au Caire, a indiqué le responsable.

Il a ajouté que la réunion se concentrerait sur «l'élaboration d'un projet final» d'un accord de cessez-le-feu de six semaines, avec des garanties que les parties poursuivraient les négociations en vue d'un cessez-le-feu permanent.

Un diplomate occidental en poste dans la capitale égyptienne a également déclaré qu'un accord de six semaines était sur la table, mais a averti qu'il restait encore du travail à faire pour parvenir à un accord.

Le diplomate a ajouté que la réunion de mardi serait cruciale pour combler les lacunes restantes afin que les deux parties se mettent d'accord sur une trêve de six semaines et entament des pourparlers en vue d'un accord de cessez-le-feu définitif.

Les deux fonctionnaires ont parlé sous le couvert de l'anonymat car ils n'étaient pas autorisés à discuter des discussions sensibles avec les médias.

Les grandes lignes d'un accord

Bien que les responsables n'aient pas révélé les détails précis de l'accord qui se dessine, les parties discutent de diverses propositions depuis des semaines.

Israël a proposé un cessez-le-feu de deux mois prévoyant la libération d'otages en échange de la libération de Palestiniens emprisonnés par Israël, et l'autorisation pour les hauts responsables du Hamas à Gaza de s'installer dans d'autres pays.

Le Hamas a rejeté ces conditions. Il a présenté un plan en trois phases de 45 jours chacune, dans lequel les otages seraient libérés par étapes, Israël libérerait des centaines de Palestiniens emprisonnés, y compris des militants de haut rang, et la guerre prendrait fin avec le retrait des troupes israéliennes. Cet accord a été considéré comme une fin de non-recevoir pour Israël, qui souhaite renverser le Hamas avant de mettre fin à la guerre.

Le nombre de morts augmente

Les signes de progrès sont apparus malgré la poursuite des combats.

Les Palestiniens comptaient encore les morts après la mission israélienne de libération des otages, le bilan s'élevant à 74 morts mardi. Les habitants et les Palestiniens déplacés de Gaza fouillaient les décombres des frappes aériennes israéliennes qui servaient de couverture aux forces israéliennes.

Al Jazeera, la chaîne panarabe financée par le Qatar, a annoncé qu'une frappe aérienne israélienne à Rafah avait blessé deux de ses journalistes, dont l'un qui a dû subir une amputation. Les blessés sont le caméraman Ahmad Matar et le reporter Ismail Abu Omar. On ne sait pas exactement quand la frappe a eu lieu et l'armée israélienne n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Alors que l'inquiétude grandit autour de Rafah, qui abrite un afflux massif de Palestiniens, les combats se poursuivent dans toute la bande de Gaza. L'armée israélienne a déclaré que ses troupes combattaient des militants dans la deuxième ville de Gaza, Khan Younès, et dans le centre de la bande de Gaza. L'armée israélienne a révélé mardi que trois soldats avaient été tués au combat, ce qui porte à 232 le nombre de morts parmi les troupes depuis le début de l'opération terrestre dans la bande de Gaza, fin octobre.

Le ministère de la Santé de la bande de Gaza, dirigée par le Hamas, indique que les corps de 133 personnes tuées lors de frappes israéliennes ont été transportés dans les hôpitaux au cours de la journée écoulée. Ces décès portent à 28 473 le nombre de morts à Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre, selon le ministère, qui précise que plus de 68 000 personnes ont été blessées.