Le ministère de la Santé dirigé par le Hamas a déclaré qu'une frappe aérienne israélienne a touché mardi un hôpital de la ville de Gaza rempli de blessés et d'autres Palestiniens cherchant un abri, tuant des centaines de personnes. Si elle était confirmée, cette attaque serait de loin la frappe aérienne israélienne la plus meurtrière des cinq guerres menées depuis 2008.

Attention, les images de cet article pourraient choquer certaines personnes.

Toutefois, l'armée israélienne a affirmé qu'elle n'a pas été impliquée dans l'explosion qui a tué des centaines de personnes dans un hôpital de la ville de Gaza et que l'explosion a été provoquée par une roquette palestinienne ayant raté sa cible.



Le Hamas a déclaré qu'au moins 500 personnes avaient été tuées. Des photos provenant de l'hôpital al-Ahli, largement diffusées sur les réseaux sociaux, montraient un incendie ravageant le bâtiment, des dégâts étendus et des corps éparpillés dans les décombres. Les photos n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Voyez le compte-rendu d'Étienne Fortin-Gauthier présenté au bulletin Noovo Info 17 animé par Marie-Christine Bergeron dans la vidéo liée à l'article.

Plusieurs hôpitaux de la ville de Gaza sont devenus des refuges pour des centaines de personnes, espérant qu'elles seraient épargnées par les bombardements après qu'Israël a ordonné à tous les habitants de la ville et des environs d'évacuer vers le sud de la bande de Gaza.

Le Hamas a qualifié la frappe de mardi dans les hôpitaux d'«horrible massacre». Il a indiqué dans un communiqué que la plupart des victimes étaient des familles déplacées, des patients, des enfants et des femmes.

Un haut responsable palestinien a déclaré que le président Mahmoud Abbas avait annulé sa participation à une réunion prévue mercredi avec le président américain Joe Biden et d'autres dirigeants du Moyen-Orient.

M. Abbas devait rejoindre le roi Abdallah II de Jordanie et le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi lors du sommet de mercredi à Amman, en Jordanie, où ils devaient discuter avec M. Biden de la dernière guerre entre Israël et le Hamas.

Mais le haut responsable a indiqué que M. Abbas se retirait pour protester contre une prétendue frappe aérienne israélienne sur un hôpital à Gaza.

Le responsable a parlé sous couvert d'anonymat, car l'annulation n'a pas été officiellement annoncée.

Les otages au coeur de la négociation

Israël a bouclé et bombardé la bande de Gaza, gouvernée par le Hamas, depuis que l'attaque des militants contre le sud d'Israël, le 7 octobre, a tué plus de 1400 personnes, pour la plupart des civils, et en a laissé environ 200 en captivité dans la bande de Gaza.

Dans le sud, les frappes aériennes israéliennes ont tué des dizaines de civils et au moins un haut responsable du Hamas mardi alors que les responsables américains s'efforçaient de convaincre Israël d'autoriser la livraison de fournitures essentielles aux civils désespérés, aux groupes humanitaires et aux hôpitaux après des jours à espérer une ouverture du siège.

Alors qu'Israël interdit l'entrée de l'eau, du carburant et de la nourriture à Gaza depuis l'attaque brutale du Hamas la semaine dernière, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a conclu un accord avec le premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou pour discuter de la création d'un mécanisme pour fournir de l'aide aux 2,3 millions d'habitants du territoire. Les responsables américains ont déclaré que ce gain pouvait paraître modeste, mais ont souligné qu'il s'agissait d'un pas en avant significatif.

Pourtant, mardi soir, heure locale, aucun accord n'avait encore été conclu. Un haut responsable israélien a indiqué mardi que son pays exigeait des garanties que les militants du Hamas ne saisiraient aucune livraison d'aide. Tzahi Hanegbi, chef du Conseil de sécurité nationale israélien, a suggéré que l'arrivée de l'aide dépendait également du retour des otages détenus par le Hamas.

«Le retour des otages, qui est sacré à nos yeux, est un élément clé de tout effort humanitaire», a-t-il mentionné aux journalistes, sans préciser si Israël exigeait la libération de l'ensemble des quelque 200 personnes enlevées par le Hamas avant d'autoriser l'entrée des provisions.

À Gaza, des dizaines de blessés ont été transportés d'urgence vers les hôpitaux après de violentes attaques à l'extérieur des villes de Rafah et Khan Younis, dans le sud, ont rapporté des habitants. Bassem Naim, un haut responsable du Hamas et ancien ministre de la Santé, a rapporté que 27 personnes avaient été tuées à Rafah et 30 à Khan Younis.

Un journaliste d'Associated Press a vu une cinquantaine de corps être amenés à l'hôpital Nasser de Khan Younis. Des membres de la famille sont venus réclamer les corps, enveloppés dans des draps blancs, certains trempés de sang.

Les bombardements des chars israéliens ont touché une école des Nations unies dans le centre de Gaza, où 4000 Palestiniens s'étaient réfugiés, tuant six personnes et en blessant des dizaines, a déclaré l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens. Au moins 24 installations de l'ONU ont été touchées la semaine dernière, tuant au moins 14 membres du personnel de l'agence.

L'armée israélienne a affirmé qu'elle visait les cachettes, les infrastructures et les centres de commandement du Hamas.

Un bombardement s'est abattu sur le camp de réfugiés de Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, détruisant un pâté de maisons entier et faisant des dizaines de victimes parmi les familles qui s'y trouvaient, ont indiqué des habitants. Parmi les personnes tuées figure l'un des principaux dirigeants militaires du Hamas, Ayman Nofal, a déclaré l'aile militaire du groupe. Il s'agit du militant le plus connu à avoir été tué jusqu'à présent dans la guerre.

M. Nofal, ancien chef des renseignements de la branche armée du Hamas, était responsable des activités militantes du Hamas dans le centre de la bande de Gaza, notamment de la coordination des activités avec d'autres groupes militants.

Le premier ministre Nétanyahou a cherché à rejeter la responsabilité des attaques de représailles d'Israël et de l'augmentation des pertes civiles à Gaza sur le Hamas.

«Non seulement [le Hamas] cible et assassine des civils avec une sauvagerie sans précédent, mais il se cache derrière les civils.» - Benjamin Nétanyahou, premier ministre d'Israël

Dans la ville de Gaza, les frappes aériennes israéliennes ont également touché la maison du plus haut responsable politique du Hamas, Ismail Haniyeh, tuant au moins 14 personnes. M. Haniyeh est basé à Doha, au Qatar, mais sa famille vit dans la ville de Gaza. Le bureau des médias du Hamas n'a pas immédiatement identifié les personnes tuées.

Le point de passage reste incertain

Les frappes israéliennes sur Gaza ont tué au moins 2778 personnes et en ont blessé 9700, selon le ministère de la Santé de Gaza. Près des deux tiers des personnes tuées étaient des enfants, a indiqué un responsable du ministère.

Selon les autorités sanitaires, 1200 autres personnes à Gaza seraient ensevelies sous les décombres, vivantes ou mortes.

Plus d'un million de Palestiniens ont fui leurs foyers, soit environ la moitié de la population de Gaza, et 60 % d'entre eux se trouvent désormais dans la zone d'environ 14 kilomètres de long au sud de la zone d'évacuation, a indiqué l'ONU.

Les travailleurs humanitaires ont prévenu que le territoire était sur le point de s'effondrer complètement, les hôpitaux étant sur le point de perdre leur électricité, ce qui menace la vie de milliers de patients, et des centaines de milliers de personnes étant à la recherche de pain et d'eau.

À Gaza, plus de 400 000 personnes déplacées dans le sud se sont entassées dans les écoles et autres installations de l'agence des Nations unies pour les Palestiniens. L'agence a déclaré qu'elle ne disposait que d'un litre d'eau par jour pour chacun des membres de son personnel piégé dans le territoire.

Israël a ouvert une ligne d'eau dans le sud pendant trois heures qui n'a bénéficié qu'à 14 % de la population de Gaza, selon l'ONU.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a annoncé que plus de 300 tonnes de nourriture attendaient d'être acheminées vers Gaza.

Au point de passage de Rafah, le seul lien entre Gaza et l'Égypte, des camions remplis d'aide attendent d'entrer dans ce petit territoire densément peuplé, et des civils de nationalité étrangère pris au piège – dont de nombreux Palestiniens possédant la double nationalité – espèrent désespérément pouvoir sortir.

Les informations répétées selon lesquelles une ouverture était imminente se sont révélées fausses alors que les négociations se poursuivaient, notamment entre les États-Unis, Israël et l'Égypte.

Un haut responsable égyptien a qualifié ce processus de «va-et-vient très difficile et compliqué» et a déclaré que les discussions portaient sur les livraisons via Rafah et le passage israélien de Karam Shalom vers Gaza. Il a fait savoir qu'Israël insistait pour rechercher toute aide et voulait «s'assurer qu'une telle aide ne bénéficierait pas au Hamas». Il a ajouté que l'Égypte avait proposé que l'ONU supervise l'ensemble du processus, y compris à l'intérieur de Gaza. Le responsable s'est exprimé sous couvert d'anonymat, car il n'était pas autorisé à parler aux médias.

Les responsables du Hamas et d'Israël ont mis en doute une ouverture immédiate, affirmant qu'ils n'étaient pas au courant de l'existence d'un accord.

Israël a évacué les villes proches de sa frontière nord avec le Liban, où l'armée a échangé des tirs à plusieurs reprises avec le Hezbollah, soutenu par l'Iran.

L'armée a déclaré avoir tué quatre militants portant des gilets explosifs qui tentaient de pénétrer dans le pays depuis le Liban mardi matin.