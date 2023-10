Les avions de guerre israéliens ont frappé des cibles à travers Gaza tôt lundi, y compris dans des zones où l'on a dit aux civils palestiniens de chercher refuge, après qu'un autre petit envoi d'aide ait été autorisé dans le territoire assiégé dirigé par le Hamas.

Les derniers développements :

- Le Hamas annonce avoir libéré deux otages supplémentaires: Lundi soir, le Hamas a annoncé avoir libéré deux otages supplémentaires pour des raisons humanitaires. Les médias israéliens, citant un responsable anonyme, ont confirmé la libération, mais il n'y a eu aucune annonce officielle de la part d'Israël.

- Un troisième convoi d'aide humanitaire arrive à Gaza, confirme l'ONU.

-La Grande-Bretagne affirme que l'explosion d'un hôpital a probablement été causée par un missile raté depuis Gaza.

L'Associated Press n'a pas pu confirmer de manière indépendante la publication.L'ONU a confirmé lundi l'arrivée de cette cargaison, ce qui porte à trois le nombre de convois entrés dans Gaza jusqu'à présent.

Israël n'a toujours pas autorisé l'entrée de carburant à Gaza, où une panne d'électricité sévit depuis près de deux semaines. Les hôpitaux disent qu'ils se débrouillent pour trouver du carburant pour les génératrices afin de continuer à faire fonctionner les équipements médicaux vitaux et les incubateurs pour les bébés prématurés.

On s'attend largement à ce qu'Israël lance une offensive terrestre à Gaza à la suite de la brutale incursion du Hamas dans les communautés du sud d'Israël le 7 octobre. Des chars et des troupes ont été massés à la frontière de Gaza, et Israël affirme avoir intensifié les frappes aériennes afin de réduire le risque pour ses troupes lors des prochaines étapes.

Les craintes d'une guerre élargie ont augmenté alors que des avions de guerre israéliens ont frappé des cibles en Cisjordanie occupée, en Syrie et au Liban ces derniers jours. Israël a fréquemment échangé des tirs avec le groupe militant Hezbollah du Liban, armé de dizaines de milliers de roquettes.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré à des troupes dans le nord d'Israël dimanche que si le Hezbollah déclenchait une guerre, «il commettra l'erreur de sa vie». «Nous le paralyserons avec une force qu'il ne peut même pas imaginer, et les conséquences pour lui et l'État libanais seront dévastatrices.»

Le mouvement politique du Hezbollah fait partie du gouvernement divisé du Liban, mais ses combattants opèrent en dehors du contrôle de l'État. Israël a lourdement bombardé l'aéroport de Beyrouth et les infrastructures civiles lors d'une guerre avec le Hezbollah en 2006. Parallèlement, Israël évacue certaines communautés de son propre côté de la frontière.

Le contre-amiral Daniel Hagari a déclaré que les forces israéliennes avaient anéanti huit cellules de militants au Liban au cours des dernières 24 heures et plus de 20 depuis le début de la guerre, sans donner plus de détails.

Plus de 1 400 personnes en Israël ont été tuées, principalement des civils lors de l'attaque initiale du Hamas. Au moins 222 personnes ont été capturées et ramenées de force à Gaza, y compris des étrangers. Deux Américains ont été libérés vendredi, quelques heures avant le premier envoi d'aide humanitaire.

Selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas, plus de 4 600 personnes ont été tuées à Gaza, y compris le bilan contesté d'une explosion à l'hôpital.

Israël a effectué des incursions terrestres limitées à Gaza, et dimanche, le Hamas a annoncé avoir détruit un char israélien et deux bulldozers blindés à l'intérieur du territoire qu'il gouverne depuis 2007. L'armée israélienne a indiqué qu'un soldat avait été tué et trois autres blessés par un missile antichar lors d'une opération à Gaza.

Selon l'armée, l'opération visait à secourir des otages enlevés lors de l'attaque du 7 octobre. Le Hamas espère échanger les captifs contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Samedi, 20 camions sont entrés à Gaza dans le premier envoi d'aide depuis le début du siège imposé par Israël en cours de guerre. Israël a autorisé un deuxième convoi de 15 camions à entrer à Gaza dimanche. Les deux sont passés par l'Égypte via le passage de Rafah, le seul accès à Gaza qui n'est pas contrôlé par Israël.

COGAT, l'organisme de défense israélien responsable des affaires civiles palestiniennes, a déclaré que l'aide avait été autorisée à la demande des États-Unis et comprenait de l'eau, de la nourriture et des fournitures médicales. Israël a déclaré avoir inspecté tout avant son entrée à Gaza.

Lors d'un appel téléphonique dimanche, Netanyahu et le président américain Joe Biden ont «confirmé qu'il y aurait désormais une poursuite du flux de cette assistance cruciale vers Gaza», a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

Les travailleurs humanitaires ont déclaré que bien plus d'aide était nécessaire pour faire face à la crise humanitaire qui s'aggrave à Gaza, où la moitié des 2,3 millions d'habitants ont fui leurs foyers. L'agence humanitaire de l'ONU a déclaré que les 20 camions qui sont entrés samedi représentaient 4 % des importations moyennes d'une journée avant la guerre et «une fraction de ce qui est nécessaire après 13 jours de siège complet».

À voir également : Des organisations québécoises s’unissent pour condamner les attaques d’Israël

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que sept hôpitaux du nord de Gaza ont dû fermer en raison des dommages causés par les frappes, du manque de courant et de fournitures, ou des ordres d'évacuation israéliens.

Le manque de carburant a également paralysé les systèmes d'eau et d'assainissement. Des centaines de milliers de Palestiniens se réfugiant dans des écoles gérées par l'ONU et des camps de tentes manquent de nourriture et boivent de l'eau sale.

Israël a répété ses appels à la population de quitter le nord de Gaza, y compris en larguant des tracts depuis les airs. On estime que 700 000 personnes ont déjà fui, mais des centaines de milliers restent. Cela augmenterait le risque de victimes civiles massives en cas d'offensive terrestre.

Le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré qu'Israël "ne peut pas revenir à la situation antérieure" dans laquelle le Hamas contrôle Gaza et peut le menacer, mais qu'Israël «n'a absolument aucune intention» de gouverner Gaza lui-même.

«Il faut trouver quelque chose qui garantisse que le Hamas ne puisse pas répéter cela, tout en évitant un retour au gouvernement israélien de Gaza», a-t-il déclaré à l'émission Meet the Press de NBC dimanche. «C'est quelque chose qui doit être travaillé même si Israël fait face à la menace actuelle.»

Israël a capturé Gaza, ainsi que la Cisjordanie et Jérusalem-Est, lors de la guerre du Moyen-Orient en 1967. Les Palestiniens souhaitent que les trois territoires fassent partie de leur futur État. Israël a retiré ses troupes et ses colons de Gaza en 2005, mais Israël et l'Égypte ont imposé un blocus de différents degrés depuis que le Hamas a pris le pouvoir aux dépens des forces palestiniennes rivales en 2007.

Des frappes aériennes israéliennes massives et des bombardements ont continué toute la nuit sur Gaza, selon le ministère de l'Intérieur dirigé par le Hamas. Il a déclaré que les frappes aériennes ont touché des appartements résidentiels dans la ville de Khan Younis et le camp de réfugiés de Nuseirat, tous deux situés au sud de la ligne d'évacuation.

Le service médical du Croissant-Rouge palestinien a signalé de lourdes frappes aériennes pendant la nuit à proximité de l'hôpital al-Quds à Gaza. Outre les patients, l'hôpital abrite plus de 12 000 personnes déplacées, a-t-il déclaré.

L'armée israélienne affirme ne pas cibler les civils. Elle affirme que les militants palestiniens ont tiré plus de 7 000 roquettes sur Israël depuis le début de la guerre.

L'armée a déclaré lundi avoir frappé 320 cibles militantes dans l'ensemble de Gaza au cours des 24 dernières heures. Elle a détruit des positions anti-chars et d'autres cibles susceptibles de mettre en danger les forces préparant "une manœuvre dans la bande de Gaza", une référence apparente à une opération terrestre.

Les tensions sont également élevées en Cisjordanie occupée, où plus de 90 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre, principalement lors de manifestations violentes et de fusillades lors de descentes militaires pour des arrestations. Deux Palestiniens ont été abattus lors d'une descente dans le camp de réfugiés de Jalazone tôt lundi, a déclaré le ministère de la Santé palestinien.