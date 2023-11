Les forces terrestres israéliennes ont avancé plus profondément dans la bande de Gaza lundi, progressant dans des chars et d'autres véhicules blindés vers la principale ville du territoire et libérant un soldat détenu par les militants du Hamas. Le premier ministre israélien a rejeté les appels à un cessez-le-feu, même si des frappes aériennes ont touché près d'hôpitaux où des milliers de Palestiniens se réfugient aux côtés des blessés.

L'armée a annoncé qu'une soldate capturée lors de la brutale incursion du Hamas le 7 octobre a été libérée à Gaza - la première depuis le début de la guerre qui dure depuis des semaines. Peu de détails ont été fournis, mais un communiqué a déclaré que le soldat de première classe Ori Megidish «se porte bien» et a pu retrouver sa famille.

Le premier ministre Benjamin Netanyahu l'a accueillie chez elle, affirmant que cette «réussite» des forces de sécurité d'Israël «illustre notre engagement à libérer tous les otages».

Il a également rejeté les appels à un cessez-le-feu pour faciliter la libération des captifs ou mettre fin à la guerre, qu'il a qualifiée de longue et difficile.

«Les appels à un cessez-le-feu sont des appels à la reddition d'Israël face au Hamas. Cela n'arrivera pas.» - Benjamin Netanyahu, premier ministre d'Israël

Il a également déclaré qu'il n'a pas l'intention de démissionner malgré la colère croissante due à l'échec des forces de sécurité israéliennes de renom à empêcher la pire attaque surprise du pays en un demi-siècle.

Combien d'otages du Hamas?

On estime que le Hamas et d'autres groupes militants détiennent environ 240 captifs, dont des hommes, des femmes et des enfants. Netanyahu est confronté à une pression croissante pour obtenir leur libération, même si Israël mène une guerre punitive visant à écraser le Hamas et à mettre fin à ses 16 ans de règne sur le territoire.

Le Hamas, qui a libéré quatre otages, a déclaré qu'il libérerait les autres en échange de milliers de prisonniers palestiniens détenus par Israël, dont beaucoup sont impliqués dans des attaques meurtrières contre des Israéliens. Israël a rejeté l'offre, et Netanyahu a déclaré que l'invasion terrestre «crée la possibilité» de libérer les otages, ajoutant que le Hamas ne le fera «que sous la pression».

Le Hamas a diffusé lundi une courte vidéo montrant trois autres captives. L'une des femmes fait une brève déclaration - probablement sous la contrainte - critiquant la réponse d'Israël à la crise des otages.

Il n'est pas clair quand la vidéo du Hamas a été réalisée. L'Associated Press s'abstient généralement de rapporter les détails des vidéos d'otages car elles montrent des individus s'exprimant sous contrainte et sont souvent utilisées à des fins de propagande.

L'armée a été vague sur ses opérations à l'intérieur de Gaza, notamment sur l'emplacement et le nombre de troupes. Israël a déclaré une nouvelle «phase» de la guerre, mais sans déclarer une invasion terrestre à part entière, même si des dizaines de milliers de soldats ont été déployés à la frontière.

Les mouvements des derniers jours, y compris les opérations terrestres plus importantes tant au nord qu'à l'est de Gaza, indiquent une concentration sur la ville. Israël affirme que la majeure partie des forces du Hamas et de l'infrastructure militante, y compris des centaines de kilomètres de tunnels, se trouvent à Gaza, qui, avant la guerre, abritait plus de 650 000 habitants, une population comparable à celle de Washington, D.C.

Bien qu'Israël a ordonné aux Palestiniens de fuir vers le sud depuis le nord, où se trouve Gaza, des centaines de milliers sont restés, en partie parce qu'Israël a également bombardé des cibles dans des zones dites sûres. Selon les chiffres de l'ONU, environ 117 000 personnes déplacées espèrent rester à l'abri des frappes en se réfugiant dans les hôpitaux du nord de Gaza, aux côtés de milliers de patients et de personnel.

L'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, connue sous le nom d'UNRWA, affirme que près de 672 000 Palestiniens se sont réfugiés dans ses écoles et autres installations à travers Gaza, ce qui dépasse quatre fois leur capacité.

Le bilan des morts parmi les Palestiniens a dépassé les 8300, principalement des femmes et des enfants, a annoncé lundi le ministère de la Santé de Gaza. Ce chiffre est sans précédent dans des décennies de violence israélo-palestinienne. Plus de 1,4 million de personnes à Gaza ont fui leurs maisons.

Plus de 1400 personnes ont été tuées du côté israélien, principalement des civils tués lors de l'attaque initiale du Hamas, un chiffre également sans précédent.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre un char israélien et un bulldozer bloquant la principale autoroute du territoire à Gaza. La vidéo, prise par un journaliste local, montre une voiture s'approchant d'une barrière de terre sur la route. La voiture s'arrête et fait demi-tour. Alors qu'elle s'éloigne, un char semble ouvrir le feu, et une explosion engloutit la voiture. Le journaliste, dans une autre voiture, s'enfuit en hurlant, «Reculez ! Reculez !» à une ambulance qui s'approche et à d'autres véhicules.

Le ministère de la Santé de Gaza a ensuite annoncé que trois personnes avaient été tuées dans la voiture touchée.

Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, a refusé de commenter l'emplacement des forces israéliennes. Il a déclaré que des unités supplémentaires d'infanterie, de blindés, de génie et d'artillerie étaient entrées à Gaza et que les opérations continueraient à «s'étendre et à s'intensifier».

L'armée a annoncé que des dizaines de combattants avaient été tués, ayant attaqué depuis des bâtiments et des tunnels. Elle a précisé qu'au cours des derniers jours, plus de 600 cibles de militants avaient été touchées, y compris des dépôts d'armes et des positions de lancement de missiles antichars. Les militants palestiniens ont continué à tirer des roquettes sur Israël, y compris sur sa plaque tournante commerciale, Tel-Aviv.

Le Hamas a déclaré que ses combattants avaient affronté les troupes israéliennes qui avaient pénétré dans le nord. Il n'était pas possible de confirmer de manière indépendante les affirmations faites par l'une ou l'autre des parties au sujet des combats sur le terrain.

Menace sur les hôpitaux de Gaza

Pendant ce temps, les hôpitaux surpeuplés du nord de Gaza sont de plus en plus menacés.

Le ministère de la Santé de Gaza a partagé des images vidéo montrant une explosion et une colonne de fumée près de l'Hôpital de l'Amitié turco-palestinienne pour les patients atteints de cancer. Le directeur de l'hôpital, le Dr Sobhi Skaik, a déclaré qu'il avait subi des dégâts lors d'une frappe qui mettait en danger les patients.

Les 10 hôpitaux en activité dans le nord de Gaza ont tous reçu des ordres d'évacuation, a annoncé le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Le personnel a refusé de partir, arguant que l'évacuation signifierait la mort des patients sous assistance respiratoire.

Des frappes ont touché à moins de 50 mètres de l'Hôpital Al-Qods, après que l'établissement a reçu deux appels des autorités israéliennes le dimanche lui ordonnant de s'évacuer, a déclaré le service de secours du Croissant-Rouge palestinien. Certaines fenêtres ont été soufflées et des pièces étaient couvertes de débris. On a indiqué que 14 000 personnes s'y abritaient.

Israël affirme qu'il vise les combattants du Hamas et leur infrastructure et que les militants opèrent parmi les civils, les mettant ainsi en danger.

Au-delà des combats, les conditions des civils à Gaza se détériorent continuellement, car les denrées alimentaires, les médicaments et le carburant s'épuisent dangereusement au cours d'un siège israélien de plusieurs semaines.

Privés d'électricité depuis des semaines et confrontés à une pénurie de carburant, les hôpitaux ont du mal à maintenir en marche les générateurs d'urgence pour faire fonctionner des incubateurs et d'autres équipements de sauvetage. L'UNRWA tente de maintenir en marche les pompes à eau et les boulangeries.

Dimanche, le plus grand convoi d'aide humanitaire jusqu'à présent, composé de 33 camions, est entré dans le territoire en provenance d'Égypte, suivi de 26 autres lundi. Les travailleurs humanitaires affirment que la quantité est encore loin de ce qui est nécessaire pour une population de 2,3 millions de personnes.

Les combats suscitent des inquiétudes quant à la propagation de la violence dans la région. Israël et le groupe militant libanais Hezbollah se livrent à des escarmouches quotidiennes le long de la frontière nord d'Israël.

En Cisjordanie occupée, Israël a déclaré que ses avions de guerre avaient mené des frappes lundi contre des militants affrontant ses forces dans le camp de réfugiés de Jenin. Le Hamas a déclaré que quatre de ses combattants avaient été tués là-bas. Jusqu'à dimanche, les forces israéliennes et les colons ont tué 123 Palestiniens, dont 33 mineurs, en Cisjordanie, dont la moitié lors d'opérations de recherche et d'arrestation, a déclaré l'ONU.».