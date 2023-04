Même si la plupart des observateurs ne s'attendent pas à ce que Jonathan Drouin soit de retour avec les Canadiens la saison prochaine, l'attaquant québécois a manifesté son désir de signer un nouveau contrat avec l'organisation avec laquelle il a évolué au cours des six dernières années.

Drouin pourrait devenir joueur autonome sans compensation cet été, après avoir écoulé la dernière année d'un contrat de six ans d'une valeur de 33 millions $ US paraphé en juin 2017.

«J'ai adoré mes six ans ici, même s'il y a eu des hauts et des bas, a d'abord déclaré Drouin. L'équipe s'en va dans une super belle direction et je veux faire partie de cela.»

«La direction a des décisions à prendre, mais je suis bien ouvert à revenir ici. J'ai adoré comment [l'entraîneur-chef] Martin [St-Louis] voit le hockey. C'est une super belle place où jouer.» - Jonathan Drouin, attaquant du Canadien de Montréal

Drouin, qui a inscrit 48 buts et récolté 138 passes en 321 matchs avec le CH, a cependant reconnu qu'il avait trouvé difficile d'être utilisé au centre à ses débuts avec l'équipe en 2017-2018.

«D'être confronté à [Anze] Kopitar, [Jonathan] Toews, ce sont des centres de premier plan… je n'étais peut-être pas prêt, je ne m'attendais pas à ça», a avoué l'athlète âgé de 28 ans.

Questionné sur les attentes à son sujet, Drouin ne s'est pas défilé : «Vos attentes étaient plus basses que les miennes ».

Malgré ses difficultés et les nombreux épisodes qui ont marqué son passage à Montréal, Drouin a toujours affronté et répondu aux questions des journalistes avec beaucoup de respect et d'authenticité.