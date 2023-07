Un long processus de réflexion d’une durée de plusieurs mois a permis à Patrice Bergeron de prendre la meilleure décision possible quant à son avenir. Après avoir laissé la poussière retomber à la suite de l’élimination crève-cœur des Bruins de Boston au printemps dernier, le Québécois s’est sereinement présenté mercredi devant les journalistes afin de confirmer qu’il ne serait pas de retour la saison prochaine.

«J’ai tout donné. C’est un honneur pour moi d’avoir pu vivre un rêve d’enfance et de partir sans regret», a lancé celui qui a disputé l’ensemble de ses 1294 matchs dans la LNH sous l’uniforme bostonnais.

Bien qu’il est en paix avec sa décision, c’est avec un pincement au cœur que le natif de L'Ancienne-Lorette explique que la camaraderie avec ses coéquipiers de longue date et le personnel vont lui manquer. «Ce sont des liens qui sont forts.» Cependant, les récentes blessures auraient convaincu le vétéran de 38 ans de tourner la page.

«Il va toujours y avoir des petits deuils, mais c’est la meilleure décision pour ma famille et moi. Et j’ai hâte à la prochaine étape et de voir ce que la vie me réserve.»

Plus que sur la glace

Patrice Bergeron souhaiterait que les jeunes aspirant au hockey professionnel ne se souviennent pas seulement de lui comme le récipiendaire de six trophées Selke ou d’une Coupe Stanley, mais bien d’un homme qui a tenté d’être le plus respectueux et professionnel avec son entourage, «que ce soit avec les Bruins ou dans les arénas adverses».

«Le hockey, ce n’est pas que sur la glace, ça a été du travail à l’extérieur», a-t-il mentionné.

Le capitaine des Bruins a publié une longue lettre mardi, annonçant aux partisans et à la planète hockey qu’il prenait sa retraite. Interrogé à ce sujet, le Québécois a expliqué qu’il a décidé de publier ce long message afin d’être le plus transparent possible avec les amateurs par rapport à ses états d’âme.

«Je voulais trouver la meilleure façon de l’annoncer. Je savais qu’en écrivant mes pensées, mes états d’âme, c’était la meilleure façon de montrer ce que je voulais dire aux gens qui ont eu un énorme impact sur ma carrière.»

Bergeron a par ailleurs annoncé qu’il allait demeurer à Boston l’année suivante et qu’il prendrait une décision quant à un potentiel déménagement au Québec.

«Cette année, nous allons rester à Boston, c’est déjà décidé. Les enfants sont à l’école et ont leur cercle d’amis. Mais c’est une décision que je vais prendre avec le temps.»

Repêché en 2003 par les Bruins de Boston, Patrice Bergeron a récolté 1040 points au cours de sa prolifique carrière.

Champion de la Coupe Stanley en 2011, Bergeron a également remporté le trophée King Clancy en 2012-2013 et le trophée Mark-Messier en 2020-2021.

Voyez la conférence de presse complète dans la vidéo qui accompagne ce texte.