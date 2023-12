Jacques Martin est de retour avec les Sénateurs d'Ottawa.

L'équipe a annoncé mercredi que Martin a été nommé au poste de conseiller senior à l'entraîneur-chef D.J. Smith et son personnel.

Martin a lui-même été l'entraîneur-chef des Sens pour près de neuf saisons entre 1996 et 2004, menant l'équipe à huit participations consécutives en séries éliminatoires.

Celui qui a dirigé le plus grand nombre de matchs dans l'histoire du club sera à la disposition de Smith et ses adjoints sur une base quotidienne, ont indiqué les Sénateurs par communiqué.

Martin a compilé une fiche de 341-255-96 avec les Sénateurs.

Vainqueur du trophée Jack-Adams à titre d'entraîneur de l'année en 1999, il vient toujours au premier rang de l'équipe pour les matchs dirigés (692), les victoires, les victoires en éliminatoires (31) et les matchs éliminatoires (69).

Maintenant âgé de 71 ans, l'Ontarien de Saint-Pascal a aussi dirigé les Blues de St. Louis, les Panthers de la Floride et le Canadien de Montréal, en plus d'avoir été adjoint avec les Penguins de Pittsburgh, où il a remporté la coupe Stanley en 2016 et 2017, ainsi qu'avec les Rangers de New York.

Les Sénateurs viennent au dernier rang de la section Atlantique avec une fiche de 10-10-0, mais ont gagné leurs deux dernières sorties. L'équipe, dont Michael Andlauer est le nouveau propriétaire, n'a pas participé aux éliminatoires depuis 2017.