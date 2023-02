Pour le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, le pays traverse une crise de la santé et le principal problème, c’est la pénurie de main-d’œuvre.

Il mentionne d’ailleurs que depuis que Justin Trudeau est devenu premier ministre, le manque de personnel infirmier dans le réseau de santé publique a empiré pour devenir cinq fois pire qu’avant son élection.

«Je demande à ce que les libéraux mettent en priorité les travailleurs de la santé», ajoute-t-il en point de presse mercredi.

Jagmeet Singh a d’ailleurs rappelé les promesses électorales du premier ministre qui n’ont pas encore été remplies. «Il avait promis d’embaucher 750 000 nouveaux médecins et infirmières lors de sa campagne électorale et on les attend toujours!»

Selon le NPD, pour que le système de santé offre un service adéquat il faut des ressources suffisantes. «On exige du gouvernement Trudeau de continuer d’investir dans nos systèmes de santé pour embaucher le personnel nécessaire». Une demande qui tombe à peine, étant donné que Justin Trudeau recevra ses homologues provinciaux à Ottawa le 7 février prochain pour avancer le dossier des transferts en santé contre la privatisation.

Contre la privatisation

Le chef du NPD espère que le financement ira pour et uniquement pour le système de santé publique. Ce qui est inquiétant selon lui, c’est la privatisation du réseau.

Une idée qui n’est pas partagée pour le conservateur et premier ministre de l’Ontario Doug Ford. Afin de faire baisser l’énorme pression dans le système de santé, Doug Ford optera pour les cliniques privées.

«Les propos des conservateurs vont empirer cette situation dans nos hôpitaux, ils vont tenter de voler le personnel infirmier de nos réseaux publics pour les amener au privé», indique Jagmeet Singh.

«Les libéraux ont une opinion différente en matière de santé, mais on a été très clair avec le gouvernement Trudeau. Nous sommes contre l’idée de privatisation de Doug Ford et le premier ministre du Canada a appelé ça de l’innovation!», ajoute-t-il.

Amira Elghawaby s’excuse

La nouvelle conseillère spéciale chargée de la lutte contre l'islamophobie, Amira Elghawaby, s'est excusée mercredi que ses «mots» aient «blessé» les Québécois.

Pour Jagmeet Singh c’est assez pour calmer le jeu et selon lui, il faut maintenant s’attaquer au problème de l’islamophobie.

Pour le NPD, l’islamophobie est un problème à travers le pays. «À mon avis, ce qu’on doit faire maintenant, c’est le travail nécessaire pour protéger la communauté musulmane».

«C’est une question de vie ou de mort pour cette communauté et c’est quelque chose qu’on doit régler».