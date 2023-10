L’entraîneur-chef Martin St-Louis doit jongler avec trois gardiens depuis le début de la saison alors que le Québécois Samuel Montembeault, l’espoir Cayden Primeau et le vétéran Jake Allen ont tous résisté aux dernières coupures lors du camp d’entraînement.



Allen ne veut pas être le laissé-pour-compte et il l’a prouvé en signant une performance de 36 arrêts, lundi, dans un gain de 3-1 du Canadien de Montréal contre les Sabres de Buffalo.

Allen a notamment eu à effectuer un arrêt important du gant aux dépens de Jeff Skinner en infériorité numérique, au troisième tiers, alors que le défenseur David Savard avait perdu une lame de patin. Le gardien conservait ainsi l’avance de 2-1 des siens.

Après une performance sans éclat en lever de rideau dans une défaite de 5-4 aux mains des Maple Leafs de Toronto, l’homme masqué de 33 ans a remporté un deuxième match en trois jours. Il montre un taux d’efficacité de ,929 jusqu’ici, n’ayant cédé que trois fois à ses deux dernières sorties.

«Il calme le groupe quand l’autre équipe [attaque], a dit St-Louis à propos de son gardien. On a eu un bon début, mais on a pris une punition et ça nous a mis sur les talons un peu. Il a fait le travail. (…) Jake a fait de gros arrêts pour nous et a gardé le pointage serré.»

Dominé 37-26 au chapitre des tirs au but, le Canadien a fait preuve d’opportunisme pour l’emporter. Si le match n’était pas parfait, St-Louis a retenu de bonnes choses de cette sortie.

«Ce n’était pas un Picasso, ce n’était rien de parfait. Ils ont passé du temps dans notre zone et on s’est bien défendu, a fait valoir l’instructeur. On dirait que la rondelle rebondissait partout pour nous en zone offensive. On est restés patients, on a tué de grosses punitions et on est allé chercher un but à la fin.»

Brendan Gallagher a profité d’une rare chance des visiteurs en troisième pour inscrire le filet gagnant.

Après que Savard eut dirigé la rondelle vers la cage des Sabres sur une remise de Tanner Pearson, Gallagher est allé devant Eric Comrie pour pousser la rondelle entre les jambières du gardien, non sans subir les doubles échecs de ses adversaires.

«C’est un bel exemple, a lancé St-Louis à propos du travail de ses vétérans. Ce sont des joueurs de hockey. Pas juste des gars qui jouent au hockey, des joueurs de hockey. Il y a une grosse différence et c’est un bel exemple pour nos jeunes.»

«La meilleure façon d’être un leader, c’est de montrer l’exemple. C’est important d’avoir ça.»

Pour couronner cette victoire, Pearson a fait bouger les cordages lors d'un jeu de puissance en troisième. Il ne s’agissait que du troisième filet de l'équipe en avantage numérique depuis le début de la campagne.

Un défenseur marque

Justin Barron a ouvert le pointage en début de première période. Le tir initial d’Arber Xhekaj a été dévié devant le filet de Comrie, et son coéquipier à la ligne bleue a été en mesure de tirer dans une cage déserte.

Barron ne disputait qu’un deuxième match cette saison après avoir été laissé de côté à titre de septième défenseur lors des trois premiers affrontements du Canadien cette saison. Il est devenu lundi le premier arrière à toucher la cible pour le Tricolore en 2023-24.

Les Sabres ont toutefois répliqué moins de cinq minutes plus tard par l’entremise de Skinner, qui a trouvé l’ouverture par-dessus l’épaule gauche d'Allen d’un angle très restreint au cours d’un jeu de puissance.

Il s’agissait d’un 24e but en 39 matchs pour Skinner contre le Tricolore. Seuls les capitaines des Capitals de Washington Alexander Ovechkin (37 en 56) et des Maple Leafs de Toronto Auston Matthew (26 en 32) ont fait mieux parmi les joueurs actifs.

Comrie a repoussé 23 des 26 rondelles dirigées vers lui dans la défaite.

Après cette courte visite à Buffalo, le CH sera de retour au Centre Bell dès mardi, où il disputera un deuxième match en autant de soirs, cette fois contre les Devils du New Jersey. Le même soir, les Sabres seront de passage à Ottawa pour croiser le fer avec les Sénateurs.

La formation montréalaise pourra également profiter de l’appui de ses partisans jeudi, contre les Blue Jackets de Columbus, puis samedi, contre les Jets de Winnipeg.