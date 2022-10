La mère de la fillette de Granby a livré un témoignage poignant, lundi en conférence de presse, à la suite de sa poursuite de plus de 3 millions de dollars déposée en compagnie de sa famille contre la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

«Ma fille aurait eu 11 ans. Jamais je n’aurais pu penser qu’un enfant, à 7 ans, pourrait partir dans des circonstances comme cela, avec autant d’alarmes, avec autant d’avertissements», a-t-elle lancé.



La mère endeuillée a déploré l’inaction de la DPJ et a également affirmé que les responsables l’ont traité de «folle». Ils auraient nié que son enfant était en danger.

«Pourquoi ne pas […] plutôt écouter le fond de la vérité?» s'est-elle demandée.

La poursuite a été déposée au nom de la mère et des grands-parents paternels de l'enfant. La fillette avait été découverte par les premiers intervenants le 29 avril dans le logement familial. Elle avait été immobilisée avec du ruban adhésif qui enveloppait complètement le haut de son corps, incluant la tête. Elle était décédée le lendemain, à l'hôpital, de suffocation selon le rapport d'autopsie.

Peur des représailles

Lors de rencontres de la DPJ avec sa fille, la mère a raconté qu’elle devait prendre plusieurs minutes pour la rassurer. Selon le témoignage, la fillette avait le regard vide pendant ces rencontres.

«Voir son enfant [pendant] trois ans de temps périr de peu à peu, un samedi sur deux, une heure et demie de temps pendant que t’as deux enfants à ta charge, sans DPJ, crier si haut et si fort, autant que ton enfant crie, ce n’est pas normal. Il y a une lacune à quelque part.»

Selon la mère, la fillette craignait d’être sévèrement punie si elle parlait contre son père: «Elle le nommait d'elle-même: “Si je parle, je vais me faire battre. Papa va être fâché, papa va être triste, je vais me faire punir fort.” Comment voulez-vous réagir dans une situation comme ça?»

La dame a raconté avoir vu sa fille pour la dernière fois dans un lit d’hôpital.

«Je vais peut-être [passer] pour une folle, mais elle était aussi belle que la dernière fois que je l’ai vue parce que, malgré toutes les blessures qu’elle a subies, la beauté intérieure était aussi belle que la beauté extérieure», a-t-elle déclaré.

Les motivations derrière la poursuite

La mère a expliqué qu’elle dépose cette poursuite pour éviter qu’une autre famille ait à vivre ce drame.

«Un enfant a payé et plus aucun enfant ne va payer. Et j’espère que ça [va changer]. L’argent ne va pas ramener ma fille. Jamais ma vie ne va revenir à la normalité», a conclu la mère, en larmes.