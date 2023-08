Jay Du Temple animera le Gala Québec Cinéma à l’occasion du 25e anniversaire de l’événement, télédiffusé le 10 décembre prochain sur les ondes de Noovo.

Jay Du Temple a été choisi à l’animation pour «sa curiosité, sa fougue communicative et aussi pour sa proximité avec les gens», a expliqué Suzane Landry, vice-présidente au développement de contenu, à la programmation et à l’information chez Bell Média, lundi en conférence de presse à Montréal.



«Je très excité à l’idée d’animer le Gala Québec Cinéma», s'est réjoui Jay Du Temple. «Je suis reconnaissant de la confiance qui m’est offerte.»

«Mon but lors de cette soirée est de célébrer le milieu du cinéma québécois à la hauteur du talent de ses artisans, et de donner envie au public d’aller voir les créations d’ici.» - Jay Du Temple

Après avoir été abandonné par Radio-Canada, le Gala Québec Cinéma s'est trouvé un nouveau diffuseur en Noovo. La nouvelle mouture du gala célébrera l’excellence cinématographique québécoise. Les films admissibles seront ceux lancés dans les cinémas entre le 6 mars 2022 et le 31 août prochain, a précisé Patrick Roy, président du conseil d'administration de Québec Cinéma.

Un investissement de 600 000 $ pour le Gala Québec Cinéma

Ce rendez-vous des films de chez-nous profite d’un investissement annuel de 600 000 $ de la part du ministère de la Culture – un investissement récurrent jusqu’en 2025 et géré par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), a annoncé le ministre Mathieu Lacombe.

«Faire disparaître le gala créait un vide dans l’industrie cinématographique», a déclaré M. Lacombe pour justifier l’investissement du gouvernement Legault dans la télédiffusion du Gala Québec Cinéma. «Je m’étais tout de suite posé la question: "Comment ça se fait? Est-ce qu’on peut accepter ça?" La réponse, c’est non.»

Suzane Landry a d’ailleurs remercié le ministre pour la contribution de Québec à la sauvegarde du gala, qui sera produit par Sphère média et se tiendra aux studios Grandé de Montréal.

«On a la chance d’avoir une industrie cinématographique vibrante au Québec», a commenté Mme Landry. «C’est important d’offrir une tribune au cinéma de chez nous.»

Pour Mme Landry, la présentation du Gala Québec Cinéma par Bell Média sur les ondes de Noovo est «naturelle» et s’inscrit dans la démarche de la chaîne lancée il y a trois ans. «On l’a dit haut et fort qu’on voulait soutenir les artisans et créateurs de chez nous», a-t-elle souligné.

Plus de détails sur la mécanique de votation et les règlements seront communiqués dans les prochaines semaines

Radio-Canada avait annoncé en octobre dernier que le Gala Québec Cinéma ne serait plus diffusé sur ses ondes. Le diffuseur public avait expliqué qu'il mettrait en place de «nouvelles stratégies» pour promouvoir le cinéma et les artistes d'ici. Cette décision avait été dénoncée par plusieurs acteurs du milieu, dont Québec Cinéma et la SODEC.

Voyez le reportage de Juliette Poireau dans la vidéo.

Avec de l'information de La Presse canadienne. Note de la rédaction: Noovo est une division de Bell Média, qui fait partie de BCE Inc.