Près de quatre ans se sont écoulés depuis que le gouvernement fédéral a mis en place la Prestation d'urgence du Canada (PCU), mais de nombreux Canadiens qui ont reçu des fonds sont toujours déconcertés par les conditions d'admissibilité et n'apprennent que maintenant qu'ils doivent rembourser l'argent.

Cet article est traduit à partir d'un contenu de CTV News.

L'Agence de revenu du Canada (ARC) a déclaré précédemment que le programme avait été lancé à la hâte et que l'argent devait parvenir aux Canadiens, mais que «les personnes non admissibles devraient plus tard rembourser les montants qu'elles ont reçus».



En plus du cas de Terrance Bailey, à qui l’ARC réclame plus de 38 000 $, CTV News a reçu des dizaines de témoignages et de nombreuses personnes ont fait part de leurs frustrations quant à la manière dont l'aide financière de COVID-19 a été distribuée, de leur confusion quant à ce à quoi elles avaient droit, ou même de leur éligibilité à la PCU en premier lieu.

Une mère au foyer désemparée

Taylor Beaumont, une mère de 22 ans de Mount Forest, en Ontario, a été obligée de faire de petits boulots dans divers restaurants de fast food pendant la pandémie de COVID-19.

«Je travaillais chez Little Ceasars, Subway, Firehouse Subs, mais j'ai été réduite à un ou deux services par semaine ou licenciée définitivement», a expliqué Taylor Beaumont à CTV News. Dans son esprit, elle pouvait bénéficier de la PCU et a donc collecté 19 000 $ pendant la pandémie.

Mme Beaumont affirme qu'un agent de l'ARC l'a contactée en septembre 2023 pour lui dire qu'elle devrait rembourser l'intégralité des 19 000 $. Elle avance que l'agent n'a pas répondu à des dizaines d'appels téléphoniques sur une période d'un mois, et que ce n'est qu'après avoir laissé un message vocal de colère qu'elle a reçu un appel, lui disant d'appeler le numéro principal et d'essayer de trouver un autre agent.

«J'ai parlé à un deuxième agent qui a réexaminé mon dossier à la fin du mois de janvier, et ce n'est que vers la fin du mois de février que j'ai appris que je n'étais toujours pas admissible», a déclaré Mme Beaumont. Elle dit que, tout au long de ce processus, l'ARC prenait ses paiements de TPS (la taxe fédérale), sa prestation Trillium et sa prestation d'action pour le climat comme moyen de rembourser ce qu'elle doit à la PCU.

«Je suis une mère au foyer et je n'ai pas 19 000 $ pour rembourser». - Taylor Beaumont, 22 ans

Ne recevant que 500 $ par mois au titre de la prestation fiscale pour enfants, elle trouve injuste que l'ARC saisisse l'argent de sa prestation fiscale alors qu'elle continue à faire appel de sa décision. «Il semble que je doive déposer une demande de requête judiciaire auprès de la Cour fédérale.»

À VOIR ÉGALEMENT | Des restaurateurs peinent à rembourser leur prêt COVID-19

«Merdique»

Ruth Kameka, une femme de 47 ans, vit avec son mari Cleveland à Sarnia, en Ontario. Après que les heures de travail de Ruth à l'hôtel Marriott ont été réduites à zéro et que son mari a eu du mal à trouver des postes dans le secteur de la sécurité privée, ils ont tous les deux fait une demande de PCU. Ruth n'a demandé que 2000 $ et son mari 14 000 $.

«J'ai lu la clause de non-responsabilité qui disait que nous pourrions avoir à les rembourser, mais comme je ne travaillais pas et qu'il travaillait à peine, nous avons tous les deux supposé que nous n'aurions pas à les rembourser», a déclaré Ruth.

Selon elle, l'ARC l'a contactée au début de l'année 2023 pour lui dire qu'elle devait rembourser la totalité des 2 000 $. Un an plus tard, l'ARC a déclaré que son mari devait également la totalité des 14 000 dollars qu'il réclamait.

«Ils ont exigé nos informations bancaires, nos fiches de paie et les lettres des entreprises pour lesquelles nous travaillions», a-t-elle déclaré. «Nous avons déménagé quatre fois à cause de la pandémie et la plupart de nos affaires ont été perdues. Nous ne faisons même plus nos opérations bancaires dans la même banque.»

Ruth ne peut plus travailler en raison d'un problème cardiaque qu'elle a développé à cause du stress de la pandémie, et elle attend de prendre rendez-vous pour se faire poser un stimulateur cardiaque. Comme Beaumont, elle a déclaré que l'ARC prenait tous les remboursements d'impôts auxquels elle et son mari avaient droit, et qu'elle ne percevait que quelques centaines de dollars par mois du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

«Si je pouvais résumer toute cette expérience en un mot: merdique», a déclaré Ruth. «Ils ne vous parlent jamais, puis ils vous envoient un courriel à deux heures du matin pour vous dire qu'ils prennent votre déclaration de revenus.»

Comment cela a-t-il pu se produire?

CTV News a également entendu Tricia Clark qui ne comprenait pas comment son père de 81 ans pouvait devoir au gouvernement fédéral des dizaines de milliers de dollars en paiements PCU, alors qu'il n'avait, selon elle, pas accès à un ordinateur pour faire une demande.

«Comment ont-ils pu permettre à un homme de 81 ans de faire une demande de PCU?» a-t-elle déclaré lors d'un entretien téléphonique avec CTV News. «Il ne sait pas comment utiliser un ordinateur.»

Elle a déclaré que son père, Ralph Ceicko, a perdu la capacité de prendre soin de lui-même en 2018 et a compté sur l'aide d'un auxiliaire de vie pendant un certain nombre d'années.

Ceicko a été placé dans une maison de soins infirmiers à Sudbury, en Ontario, après que des voisins ont signalé à la police des problèmes avec l'aide-soignante et Clark a été forcée de déménager de Calgary en Ontario pour s'occuper de son père.

Comme Mme Clark n'avait aucune preuve que l'aide familiale avait déposé les chèques du gouvernement et retiré l'argent pour elle-même, l'ARC a dit à Mme Clark qu'elle devait rembourser les 21 000 $.

«Nous n'avons pu rembourser que 2500 $. Tout l'argent de la TPS ou du remboursement d'impôt va directement à l'ARC», a expliqué Mme Clark. Elle dit qu'à l'heure actuelle, elle ne peut se permettre que de payer les frais de la maison de soins infirmiers, qui, selon elle, ont augmenté depuis qu'il est entré dans la maison. Elle n'est pas sûre de pouvoir payer les 18 500 $ restants dus à l'ARC. «Nous n'avons tout simplement pas d'argent.»

Payer 8000 $ au lieu de se battre avec l’ARC

Lorsque les entreprises ont commencé à fermer temporairement au début de la pandémie, Kim et Bryan Steeves, d'Okanagan Falls, en Colombie-Britannique, n'étaient pas trop inquiets. Bryan, 67 ans, a été brièvement licencié et a donc fait une demande d'assurance-emploi (AE), ce qu'il a fait pendant huit semaines entre mai et juin. Cependant, lorsqu'ils ont tenté de présenter une nouvelle demande, l'ARC leur a dit qu'ils avaient épuisé toutes leurs prestations PCU.

«PCU? Nous faisions une demande d'assurance-emploi», a déclaré Kim, 60 ans. Elle raconte qu'ils sont restés en attente avec l'ARC pendant des heures, puis ont appris que le gouvernement fédéral avait décidé d'accorder aux Canadiens des PCU au lieu de l'assurance-emploi, en disant qu'ils recevraient plus d'argent de toute façon.

«Cela n'a pas fonctionné comme ça. Nous cotisons déjà à l'assurance-emploi, le montant qu'il aurait dû recevoir aurait été supérieur à la PCU.»

Bryan a finalement repris le travail en août 2020. Trois mois plus tard, ils ont reçu une lettre de l'ARC leur indiquant qu'ils leur devaient 8000 $ puisqu'ils n'avaient pas droit à la PCU. Au lieu de se battre, ils ont décidé de payer en une seule fois.

«Ils établissent les règles et nous devons les suivre», a déclaré Kim. «Il n'y a pas de combat à mener avec l'ARC.»

Bryan a pris sa retraite en novembre 2022 et passe la plupart de ses journées à la maison avec le chien. Kim, quant à elle, travaille quelques heures par semaine avec des amis pour réparer des chaussures. Même s'ils reconnaissent qu'ils ont plus de chance que d'autres, ils sont bouleversés par la situation de nombreux Canadiens.

«L'ensemble du programme PCU semble avoir été mis en place sans prévoyance ni compassion pour les personnes qui luttent pour s'en sortir», a déclaré Kim. «Que feriez-vous si vous n'aviez pas d'argent?

Comment rembourser l'ARC?

Entre mars et octobre 2020, le gouvernement fédéral a versé près de 82 milliards de dollars de PCU à 8,9 millions de Canadiens. Un rapport du vérificateur de 2022 a révélé que 4,6 milliards de dollars ont été versés à des personnes qui n'auraient pas dû être admissibles.

Pour plus d'informations sur la PCU et sur la manière d'effectuer un paiement, visitez le site web de l'ARC.