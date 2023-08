Concernant une possible destitution de son poste, le président de la Fédération espagnole de soccer a refusé de démissionner vendredi, malgré l'indignation suscitée par le fait qu'il ait embrassé une joueuse sur les lèvres sans son consentement après la finale de la Coupe du Monde féminine.

Luis Rubiales a défié la situation lors d'une assemblée générale d'urgence de la fédération en déclarant «Je ne démissionnerai pas» à quatre reprises en succession rapide, et a affirmé qu'il était victime d'une chasse aux sorcières menée par de «fausses féministes».

Plusieurs médias espagnols avaient rapporté jeudi que Rubiales prévoyait de démissionner après avoir attrapé et embrassé Jenni Hermoso sur les lèvres lors de la cérémonie de remise des prix après que l'Espagne ait battu l'Angleterre en finale à Sydney, en Australie, ternissant ainsi les célébrations du titre devant un public mondial.

Cependant, il a affirmé que le baiser était «mutuel et avec le consentement» d'Hermoso et s'est présenté comme une victime. Il a reçu plusieurs applaudissements de l'assemblée majoritairement masculine.

Parmi ceux qui ont applaudi sa décision de rester au pouvoir, on compte l'entraîneur de l'équipe nationale féminine, Jorge Vilda, et l'entraîneur de l'équipe nationale masculine, Luis de la Fuente.

Hermoso avait déclaré dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux après le baiser dimanche dernier : «Je n'ai pas aimé ça, mais que puis-je faire ?» Plus tard, son syndicat de joueuses a publié une déclaration en son nom, affirmant qu'il défendrait ses intérêts et veillerait à ce que l'acte «ne reste pas impuni».

La première réaction de la fédération face au scandale a été une déclaration publiée au nom d'Hermoso dans laquelle elle minimisait l'incident. Plus tard, un rapport d'un média local, le site web sportif Relevo.com, a affirmé que la fédération l'avait forcée à faire cette déclaration. La fédération a nié ces allégations auprès de l'Associated Press.

Dans la version qu'a donnée Rubiales à l'assemblée, il a expliqué qu'Hermoso l'avait soulevé en signe de célébration et qu'il lui avait demandé «un petit baiser ?», ce à quoi elle aurait répondu oui.

«Le baiser était le même que je pourrais donner à l'une de mes filles», a déclaré Rubiales.

Il a également affirmé qu'il défendrait son honneur devant les tribunaux contre les politiciens, dont deux ministres, qui ont qualifié son baiser d'acte de violence sexuelle.

Alexia Putellas, coéquipière d'Hermoso et double lauréate du Ballon d'Or en tant que meilleure joueuse du monde, a publié un message de soutien sur X, la plateforme sociale anciennement connue sous le nom de Twitter.

«C'est inacceptable», a écrit la joueuse du FC Barcelone. «Je suis avec toi, ma coéquipière, Jenni Hermoso.»

La vice-première ministre par intérim, Yolanda Díaz, l'une des ministres que Rubiales a menacé de poursuivre en justice, a répondu à son discours sur X, la plateforme sociale anciennement connue sous le nom de Twitter.

«Le gouvernement doit agir et prendre des mesures urgentes : l'impunité pour les actions machistes, c'est fini», a déclaré Díaz. «Rubiales ne peut pas continuer à exercer ses fonctions.»

La présidente de la ligue féminine espagnole, Beatriz Álvarez, a déclaré à la télévision publique espagnole RTVE qu'elle n'était pas surprise, car l'«ego de Rubiales est au-dessus de sa dignité.»

«Ce qui me surprend et me scandalise, ce sont ses paroles», a déclaré Álvarez. «Chaque fois qu'il parle, il montre quel genre de personne il est vraiment.»

Âgé de 46 ans, Rubiales est sous une immense pression pour quitter son poste en raison de son comportement après la victoire de l'Espagne 1-0 contre l'Angleterre dimanche dernier.

Depuis que Rubiales est devenu une source d'embarras national, les critiques et les appels à sa démission se sont accumulés jour après jour, avec le premier ministre par intérim d'Espagne, les syndicats de joueurs, et enfin des voix du milieu du soccer masculin qui disent qu'il doit partir. La seule institution pertinente à être restée silencieuse a été l'instance dirigeante du soccer européen, l'UEFA, dont Rubiales est vice-président. Jusqu'à l'assemblée de vendredi, il n'avait reçu aucun soutien public en Espagne.