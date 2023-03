L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, est revenu sur Facebook après avoir été banni de la plateforme pendant de plus de deux ans.

«I'M BACK!» («JE SUIS DE RETOUR!»), a publié M. Trump sur la plateforme quelques semaines après la réactivation de son compte personnel. M. Trump, qui mène sa troisième campagne pour la Maison-Blanche, a également partagé un ancien extrait vidéo dans lequel il déclarait: «Désolé de vous faire attendre. Affaires compliquées.»

Il a diffusé le même extrait sur YouTube, qui a annoncé vendredi qu'il révoquait également sa suspension.

La maison mère de Facebook, Meta, avait déclaré en janvier qu'il restaurerait le compte personnel de Donald Trump dans les semaines à venir.

Cette décision a mis fin à la suspension imposée à la suite de l'insurrection du 6 janvier, lorsque les partisans de M. Trump avaient violemment pris d'assaut le Capitole américain dans le but d'arrêter la transition pacifique du pouvoir.

La société a confirmé que son accès à Facebook et à Instagram avait été rétabli le 9 février.

«Le public devrait pouvoir entendre ce que disent leurs politiciens, le bon, le mauvais et le laid ,afin qu'ils puissent faire des choix éclairés dans les urnes», écrivait à l'époque Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales de Meta.

La société a également déclaré qu'elle ajouterait de «nouveaux garde-fous» pour s'assurer qu'il n'y a pas de «récidivistes» qui enfreignent ses règles, même s'il s'agit de candidats politiques ou de dirigeants mondiaux.

Facebook, le plus grand site de médias sociaux au monde, avait été à la fois un outil public et une source cruciale de revenus de collecte de fonds pour les deux campagnes précédentes de l'ex-président américain.

Sur son compte Twitter, YouTube a annoncé plus tôt vendredi qu'«à partir d'aujourd'hui, la chaîne Donald J. Trump n'est plus restreinte et peut télécharger de nouveaux contenus».

«Nous avons soigneusement évalué le risque continu de violence dans le monde réel, tout en équilibrant les chances pour les électeurs d'entendre également les principaux candidats nationaux à l'approche d'une élection», a écrit l'entreprise.

Twitter avait également rétabli le compte de M. Trump, l'année dernière, après qu'Elon Musk a racheté l'entreprise, mais l'ancien président a choisi de ne pas publier de gazouillis à ce jour. Il publie plutôt de façon régulière sur son propre site Truth Social, lancé après les interdictions.

Un porte-parole de la campagne de M. Trump et un représentant de Meta ont tous deux refusé de commenter.