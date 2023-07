«La Reine de la pop», Madonna, se dit être sur «la voie de la guérison» dans un message publié sur Instagram lundi, après avoir été retrouvée inconsciente à son domicile et envoyée d'urgence à l'hôpital le 24 juin dernier.

«Merci pour votre énergie positive, vos prières, vos mots de réconfort et vos encouragements. J'ai ressenti votre amour», a-t-elle écrit. «Je suis sur la voie de la guérison et je suis incroyablement reconnaissante pour toutes ces bénédictions dans ma vie».

L’agent de la célèbre chanteuse, Guy Oseary, avait récemment annoncé que sa tournée mondiale a été reportée en raison de problèmes de santé. Il avait expliqué que la vedette mondiale a «développé une grave infection bactérienne» et a dû être hospitalisée pendant quelques jours aux soins intensifs.

Dans un long message publié sur Instagram, Madonna a remercié ses fans pour leur soutien. Elle a également précisé que sa tournée nord-américaine sera reportée et reprendra en Europe en octobre prochain.

«Lorsque je me suis réveillée à l'hôpital, j'ai d'abord pensé à mes enfants. Ensuite, j'ai pensé que je ne voulais pas décevoir les personnes qui avaient acheté des billets pour ma tournée. Je ne voulais pas non plus décevoir les personnes qui ont travaillé sans relâche à mes côtés ces derniers mois pour créer mon spectacle. Je déteste décevoir qui que ce soit», a-t-elle poursuivi.

«Je me concentre désormais sur ma santé et sur le fait de reprendre des forces, et je vous assure que je serai de retour parmi vous dès que possible», a-t-elle ajouté.

Madonna devait initialement performer au Centre Bell de Montréal les 19 et 20 août.

Les nouvelles dates de spectacles de Madonna en vue de sa tournée The Celebration Tour seront dévoilées prochainement.

La tournée devait démarrer à Vancouver le 15 juillet.

Live Nation a confirmé le report de la tournée, citant la publication de Guy Oseary sur les réseaux sociaux. À la suite de la publication de Madonna, l'agence a encouragé les fans de «conserver» leurs billets, «car ils seront valables pour les nouvelles dates annoncées», à travers un communiqué.

Avec les informations d'Émeric Montminy pour Noovo Info et de CNN