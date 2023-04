De nombreux témoignages rendant hommage à la vie et à la carrière de la sergente Maureen Breau, décédée en fonction le 27 mars dernier, ont été lus jeudi, lors des funérailles de celle-ci.



«Ma belle amie, ma meilleure amie. Je n’aurais jamais cru devoir te rendre un hommage posthume alors que nous aurions dû célébrer ton 43e anniversaire de naissance le 2 avril dernier», a témoigné la meilleure amie de Maureen Breau, la sergente Véronique Nadeau, sa coéquipière pendant sept ans.

Pour Mme Nadeau, cette période a constitué «les sept plus belles années de sa carrière».

«Il n‘y a pas assez d’étoiles dans le ciel à comparer au nombre de fous rires que nous avons eus toi et moi. Tu en es maintenant une, assurément la plus brillante de toute la Voie lactée», a-t-elle ajouté, en pleurs.

Les deux partenaires, qui ont travaillé ensemble jusqu’à la promotion de la sergente Nadeau en 2021, devaient patrouiller ensemble pour la dernière fois le 30 mars, à l’occasion du dernier quart de nuit de Maureen Breau, qui devait devenir enquêteuse. «J’avais si hâte à ce quart de travail, même si c’était un quart de nuit. C’était beaucoup plus que ça pour moi. Tu as été une amie d’un soutien inconditionnel dans les bons et les moins bons moments», a mentionné Véronique Nadeau.

«Tu étais ma meilleure amie, une sœur que la vie avait oublié de me donner, mais que le travail m’avait permis de rencontrer.» -Sergente Véronique Nadea

«Elle avait embrassé la profession policière avec passion»

«Ceux et celles qui ont eu le privilège de connaître Maureen vous diront que c’était une femme spontanée, authentique, pleine d’énergie. Son dynamisme ne laissait personne indifférent», a témoigné le président de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec, Jacques Painchaud, fortement ému.

M. Painchaud a souligné le dévouement de la sergente Breau à «protéger et défendre la communauté».

«Maureen, tu as embrassé la profession policière avec passion. Tu as travaillé sans relâche pour maintenir l’ordre et la paix dans notre communauté. Tu as su faire face à des défis quotidiens et tu n’as jamais baissé les bras. Merci», a-t-il poursuivi.

«Tu nous as démontré que le métier de policier est bien plus qu’une simple profession. Ton sacrifice nous rappelle que les risques de ce travail sont véritables. Tu resteras à jamais un exemple de courage.»

«Une femme d’exception»

La vice-première ministre, Geneviève Guilbault, a souligné que tous ces messages d’amour mettaient en évidence le fait que Maureen Breau était une femme d’exception. «À bien des égards, sans doute, mais parce qu’elle avait fait le choix exceptionnel d’être au service de ses concitoyens», a-t-elle souligné.

Des milliers de policiers venus rendre un dernier hommage

Des milliers de policiers et de premiers répondants de partout en Amérique du Nord allaient défiler en cortège funèbre dans les rues de Trois-Rivières sur plus de trois kilomètres pour se rendre à la basilique du sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap, où allaient être célébrées les funérailles de Mme Breau à compter de 13h30.

Près de 700 représentants du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) se sont également déplacés pour rendre leurs hommages. Ils proviennent de tous les cadres de métiers du SPVM, des directeurs jusqu’aux nouveaux patrouilleurs.