James Cameron, cinéaste canadien récipiendaire d'un Oscar, est d'accord avec les experts du domaine de l'intelligence artificielle concernant les risques sérieux que les avancées technologiques représentent pour l'humanité.

Ce contenu est une traducton d'un article de CTV News.

Cameron, qui a été acclamé par la critique pour ses films tels que Titanic et Avatar, était à Ottawa mardi pour lancer une exposition géographique canadienne sur ses exploits en exploration sous-marine. Il a également réalisé et co-écrit le film d'action de science-fiction de 1984 Terminator, qui parle d'un assassin cyborg, et a été interrogé par CTV News sur ses réflexions concernant les prédictions récentes sur l'avenir de l'intelligence artificielle (IA).



Beaucoup des soi-disant pères fondateurs de l'IA ont récemment lancé des avertissements concernant la nécessité de réglementer cette technologie qui progresse rapidement avant qu'elle ne représente une plus grande menace pour l'humanité.

«Je partage absolument leur inquiétude», a déclaré Cameron à la correspondante politique en chef de CTV News, Vassy Kapelos, lors d'une entrevue exclusive avant une conversation avec son mentor de longue date, le Dr. Joe MacInnis, mardi.

«Je vous ai avertis en 1984 et vous n'avez pas écouté.» - Le cinéaste James Cameron sur l'IA

Cameron trouve qu'il est important d'évaluer qui développe la technologie, et si c'est dans un but lucratif – soit «enseigner la cupidité» – ou pour sa défense, ce qu'il appelle «enseigner la paranoïa».

«Je pense que la militarisation de l'IA est le plus grand danger», a-t-il dit.

«Je pense que nous allons entrer dans l'équivalent d'une course aux armements nucléaires avec l'IA, et si nous ne la construisons pas, les autres le feront à coup sûr, et alors cela s'intensifiera. On pourrait imaginer une IA sur un champ de bataille, où tout serait entièrement contrôlé par les ordinateurs à une vitesse à laquelle les humains ne pourraient plus intervenir, et où il n'y aurait aucune possibilité de désamorcer la situation.»

L'IA et les grèves des scénaristes et acteurs à Hollywood

L'utilisation de l'IA et la nécessité de la réglementer ont également été des points de discorde lors des grèves en cours des scénaristes et des acteurs aux États-Unis.

Environ 160 000 acteurs et autres professionnels des médias membres du syndicat SAG-AFTRA sont en grève. Ils se joignent aux plus de 11 000 membres de la Writers Guild of America, en grève depuis le début du mois de mai, sur la ligne de piquetage.

Les syndicats soutiennent que les artistes ont besoin de protections contre l'utilisation de leur image et de leur art par la technologie de l'IA sans leur consentement, et les scénaristes affirment que les studios ne devraient pas être autorisés à les remplacer par l'IA pour écrire des scénarios.

«Si nous ne nous tenons pas debout maintenant, nous allons tous avoir des problèmes», a déclaré la présidente de SAG-AFTRA, Fran Drescher, aux journalistes la semaine dernière. «Nous serons tous menacés d'être remplacés par des machines.»

Mardi, Cameron a déclaré qu'il ne pense pas que la technologie soit déjà au niveau de remplacer les scénaristes, surtout parce que «ce n'est jamais une question de qui l'a écrit, c'est une question de savoir si c'est une bonne histoire».

«Je ne crois tout simplement pas, personnellement, qu'un esprit sans corps qui se contente de régurgiter ce que d'autres esprits incarnés ont dit sur la vie qu'ils ont vécue, sur l'amour, sur le mensonge, sur la peur, sur la mortalité, et qui met tout cela ensemble dans une salade de mots pour ensuite le régurgiter à nouveau.[...] puisse émouvoir un public», juge-t-il.

Cameron a déclaré que bien qu'il n'est «certainement pas intéressé» par l'idée que l'IA écrive ses scénarios, le temps dira quel impact cela aura sur l'industrie.

«Attendons 20 ans, et si une IA remporte un Oscar du meilleur scénario, je pense que nous devrons les prendre au sérieux», a-t-il dit, lorsqu'on lui a demandé s'il était ouvert à la possibilité d'accepter un scénario produit par l'IA.