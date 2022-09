Le ministre sortant Jean Boulet s’est excusé mercredi pour les propos qu’il a tenus sur l'immigration lors d’un débat qui se déroulait il y a quelques jours à Trois-Rivières, circonscription où il se présente comme candidat caquiste. Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) François Legault n'a pas tardé à réagir, qualifiant l'affirmation de «grave erreur de jugement.»

«On a deux défis au Québec. Un économique, lié à la pénurie de main d’œuvre et un de vitalité de la langue. [Une proportion de] 80% des immigrants s’en vont à Montréal, ne travaillent pas, ne parlent pas français ou n’adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise», avait mentionné le ministre notamment responsable de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration depuis novembre 2021.

Ce rôle ne lui appartiendra vraisemblablement plus dans un éventuel conseil des ministres d'un gouvernement caquiste, après le scrutin du 3 octobre 2022. En entrevue sur les ondes de LCN et de Radio-Canada, M. Legault a indiqué que M. Boulet venait de se disqualifier comme ministre responsable de l'Immigration, même si le principal intéressé s'est tourné vers le réseau social Twitter pour s'expliquer. «Je suis désolé d’avoir mal exprimé ma pensée. L’extrait diffusé ne reflète pas ce que je pense. Il faut continuer de miser sur l’accueil, la francisation et l’intégration des immigrants, qui sont une richesse pour le Québec», a-t-il écrit.

Non, M. Legault n'a pas défendu son candidat dans la circonscription de Trois-Rivières. «Jean a fait une grave erreur de jugement. Ce n’est pas vrai ce qu’il a dit. Il le sait. Il a dit ça dans le feu de l’action, mais ce n’est pas une excuse qui justifie ce qu’il a dit. Je regrette beaucoup les propos de M. Boulet. Il regrette ses propos», a commenté le leader de la CAQ.

Plus de 50 000 immigrants, une idée «suicidaire»

Plus tôt mardi, M. Legault affirmait devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) que l’idée d’accueillir plus de 50 000 immigrants au Québec serait «suicidaire» pour le Québec. «Tant qu’on n’aura pas stoppé le déclin du français, je pense que pour la nation québécoise qui veut défendre le français, ce serait un peu suicidaire [d’augmenter les seuils d’immigration]», a expliqué le chef caquiste.

L'affirmation a fait réagir le porte-parole de Québec solidaire (QS) Gabriel Nadeau Dubois, ce dernier qualifiant les dires de M. Legault d'«insignifiants». «C’est quoi le suicide? Le suicide, c’est se donner la mort. Accueillir des gens au Québec, ça nous mène à la mort de la nation québécoise? C’est ça que dit le premier ministre sortant du Québec?, s’est interrogé M. Nadeau-Dubois.

«La cause est entendue. François Legault a décidé de diviser les Québécois pendant cette élection, c’est regrettable», a-t-il déploré.

M. Legault a défendu son point après son passage devant la CCMM, refusant de dire que le terme «suicidaire» est trop fort. «C'est une expression au Québec [...] Il faut arrêter le déclin [du français]. Ce n’est pas en augmentant le nombre d’immigrants qu’on va l’arrêter, ce serait un peu suicidaire», a réitéré M. Legault.

Jean Boulet cible de tirs groupés de l'opposition

Le chef du Parti québécois (PQ) Paul St-Pierre Plamondon juge que les propos de M. Boulet sont «irresponsables». Il ajoute que les déclarations faites par la Coalition avenir Québec sur l'immigration sont effectuées pour «faire oublier» que le modèle d'immigration que la CAQ propose «n'est pas viable», affirme «PSPP» lors d'un point de presse donné dans l'Est de Montréal.

La cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ) Dominique Anglade a elle aussi dénoncé la sortie de Jean Boulet. Mme Anglade affirme que les propos sont «faux» et «dangeureux». «Il alimente la peur de l'autre [...] et ne reflète pas qui nous sommes collectivement comme Québécois», a-t-elle lancé lors d'un point de presse à Québec. «On a parlé de Louisianisation, de violence, de menaces, aujourd'hui c'était le suicide. Je veux dire, quel autre mot est-ce qu'il peut ajouter, je ne le sais pas», soutient la libérale en référence aux déclarations de M. Boulet et Legault.

«Quand on est rendu à avoir utilisé tous ces mots-là, ce ne sont plus des erreurs, ce sont des choix délibérés qu'il fait. Il fait délibérément le choix de la fermeture, de la division, parce que ça le sert politiquement», a-t-elle ajouté.

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime pense que ces propos engendrent la disqualification de M. Boulet au poste de ministre de l'Immigration. Il soutient également que ces propos sont «mensongers» et «véhiculent des préjugés». «Ce n’est pas la première fois que la CAQ envoie de drôles de signaux. Rappelez-vous que M. Legault lui-même, il y a quelques jours à peine, associait l’immigration à la violence. Il a même dit, il y a trois jours, qu'il ne voulait plus parler de l'immigration, puis là, c’est devenu carrément le mot en ''i'' parce qu’il a tellement fait de gaffes et de bourdes qu’on ne peut même plus en parler», a souligné M. Duhaime en conférence de presse.

«Monsieur Boulet devait retirer ses propos, qui vont à l’encontre de tous nos efforts pour intégrer les nouveaux arrivants. Montréal est une terre d’accueil pour les immigrants, qui contribuent à la vitalité économique, sociale et culturelle et au dynamisme du français», s'est exprimé la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Montréal est une terre d’accueil pour les immigrants, qui contribuent à la vitalité économique, sociale et culturelle et au dynamisme du français.#polqc — Valérie Plante (@Val_Plante) September 28, 2022

Monsef Derraji, député sortant dans la circonscription de Nelligan, a aussi critiqué les propos de M. Boulet. «Nous sommes tannés des préjugés et les Québécois ne méritent pas ce genre de leader», a soutenu M. Derraji sur Twitter.