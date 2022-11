Le chanteur, comédien et ex-sénateur Jean Lapointe s'est éteint vendredi. Il avait 86 ans.

La Fondation Jean Lapointe a annoncé qu'il était décédé à la Maison St-Raphaël, entouré de ses proches, à la suite de complications de santé.

«La Maison et la Fondation ont le regret de vous annoncer le décès de notre fondateur, Jean Lapointe. Cet homme au grand coeur aura marqué plusieurs générations par les multiples rôles qu'il aura joués au sein du paysage québécois. Pour nous, il aura surtout marqué par ce qu'il considère comme son principal héritage à la société québécoise : la Maison et la Fondation qui portent son nom. Son souvenir restera gravé en nos murs et nous insufflera l'espoir pour le futur», peut-on lire sur la page Facebook de l'organisme qu'il a fondé.

 

Plusieurs personnalités ont tenu à rendre hommage.



«Toutes mes condoléances à sa famille et ses proches. On va continuer son incroyable travail dans la lutte contre les dépendances», a mentionné le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux Lionel Carmant.

«Un fantastique acteur et musicien qui aura contribué de façon importante à la lutte aux dépendances par la maison qui porte son nom. J’offre mes sincères condoléances à la famille. Merci, Jean Lapointe», a écrit le député péquiste de Matane-Matapédia Pascal Bérubé.



Photo: Jean Lapointe (à droite) avec sa fille Anne Élizabeth lors de sa dernière sortie publique, le 5 octobre 2022 lors du lancement de sa biographie. Crédit: Sabrina Rivet | Noovo Info

La carrière de Jean Lapointe

M. Lapointe est né en 1935 dans le village de Price situé dans le Bas-Saint-Laurent. Il a commencé sa carrière alors qu'il est encore adolescent, à la station de radio CHRC à Québec.

En 1953, il remporte un concours d'amateurs dans un cabaret montréalais avec son groupe, les Québécairs. C'est deux ans plus tard qu'il fonde les Jérolas avec Jérôme Lemay. Le duo, qui mêle chant, humour et imitations, connaît une popularité constante et mène ses interprètes jusqu'au Ed Sullivan Show, en 1963, ainsi qu'à l'Olympia de Paris. Les Jérolas se dissolvent finalement, en 1974, puis Lapointe et Lemay entreprennent chacun des carrières solos.

Jean Lapointe connaît du succès seul, autant avec ses disques que ses spectacles d'humour et chansons dans les années 1970 et 1980. On se souvient, par exemple, de Chante-la ta chanson, Tu jongles avec ma vie et Si on chantait ensemble.

En 1981, il remporte le Félix du spectacle de l'année avec C'est pour le fun.

Sous les encouragements de son ami Raymond Devos, Jean Lapointe tente ensuite sa chance en France et connaît un bon succès. Il présente même son spectacle Lapointe porte à rire à l'Olympia, en 1985.

Jean Lapointe est aussi un comédien doué et mène une carrière cinématographique parallèlement à la chanson. Il fait son premier film avec Jérôme Lemay, en 1966, Yul 871.

Tous ses succès ne l'ont cependant pas empêché de sombrer dans l'alcoolisme, dès les années 1960. Il réussit heureusement à s'en sortir et crée, en 1982, une maison de transition pour alcooliques et toxicomanes, La Maison Jean Lapointe.

L'humoriste, chanteur et comédien est fait officier de l'Ordre du Canada en 1984. En 1995, la Ville de Québec le nomme Grand Québécois de l'année.

En 2000, le gala Les Olivier lui remet un prix hommage. Un autre hommage lui est rendu au gala Juste pour rire en 2005, année marquant ses 50 ans dans le milieu artistique.

Son rôle dans Le dernier tunnel (2004), d'Érik Canuel, lui permet de remporter la même année un prix Génie et un Jutra.

Il est nommé officier de l'Ordre national du Québec en 2006.

Avec des informations de la Presse canadienne