Jean-Pierre Ferland a été hospitalisé pour des douleurs, a indiqué son équipe de relations de presse à Noovo Info.

Le chanteur aurait souffert d'un problème aux poumons — rien de grave cependant, selon l'information relayée à son équipe. Son état était stable au moment d'écrire ces lignes et la vedette de 88 ans allait pouvoir obtenir son congé d'hôpital dans les 24 à 48 heures.

M. Ferland a fait une mauvaise chute il y a quelques semaines, ce qui aurait entraîné les douleurs.

Le célèbre auteur-compositeur-interprète à qui l’on doit notamment l’album Jaune a publié en 2021 Mes secrets d’amour, un recueil de certaines de ses meilleures chansons récitées, mais n’a pas de spectacle au calendrier.

L’homme au 30 albums et 450 chansons sur plus de 60 ans a reçu tous les titres au fil des années, dont celui de Chevalier de l’Ordre national du Québec (2003) et la médaille d’honneur de l’Assemblée nationale (2009).