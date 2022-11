Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a déclaré qu’il donnerait la majorité de sa fortune au cours de sa vie, devenant ainsi le dernier milliardaire à s’engager à faire don d’une grande partie de sa vaste richesse.

Bezos, dont la valeur «en temps réel» est estimée par le magazine Forbes à environ 124,1 milliards de dollars, a fait cette annonce dans une entrevue conjointe de CNN avec sa petite amie Lauren Sanchez, qui a été publiée lundi. Le milliardaire n’a pas précisé comment, ni à qui, il donnerait l’argent, mais a déclaré que le couple construisait la «capacité» pour le faire.

«Le plus difficile est de trouver comment le faire de manière efficace», a expliqué Bezos lors de l’entretien. «Ce n’est pas facile. Construire Amazon n’a pas été facile. Il a fallu beaucoup de travail acharné et des coéquipiers très intelligents. Et je découvre, et la découverte de Lauren, que la philanthropie est très similaire. Ce n’est pas facile. C’est vraiment dur.»

Bezos avait été critiqué dans le passé pour ne pas avoir signé le Giving Pledge, la campagne lancée par Bill Gates, Melinda French Gates et Warren Buffet pour encourager les milliardaires à faire don de la majorité de leur richesse par le biais de la philanthropie.

Son ex-femme McKenzie Scott a signé cet engagement en 2019 et est depuis devenue une force formidable dans le monde de la philanthropie. Au cours des trois dernières années, elle a donné plus de 12 milliards de dollars à des collèges et universités, des groupes de défense des droits des femmes et à d’autres organisations à but non lucratif.

Bezos, qui a divorcé de Mme Scott en 2019, a démissionné de son poste de PDG d'Amazon l'année dernière pour consacrer plus de temps à la philanthropie et à d'autres projets. Entre autres dons, il a promis 10 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique dans le cadre de son initiative Bezos Earth Fund. L'année dernière, il a donné 510,7 millions de dollars à des œuvres caritatives, selon The Chronicle of Philanthropy.

Samedi, Bezos et Sanchez ont annoncé qu'ils accorderaient une subvention sans engagement de 100 millions de dollars à la chanteuse Dolly Parton, qui a été félicitée pour son travail philanthropique qui a aidé à créer le vaccin Moderna contre la COVID-19. Bezos avait accordé une subvention similaire au chef José Andrés et au commentateur de CNN Van Jones l'année dernière.