La joueuse de soccer espagnole Jenni Hermoso a déclaré vendredi qu’à «aucun moment» elle n'a donné son consentement à un baiser sur les lèvres du président de la fédération de soccer, Luis Rubiales.

Luis Rubiales a défié la situation lors d'une assemblée générale d'urgence de la fédération en déclarant «Je ne démissionnerai pas» à quatre reprises en succession rapide, et a affirmé qu'il était victime d'une chasse aux sorcières menée par de «fausses féministes».

Plusieurs médias espagnols avaient rapporté jeudi que Rubiales prévoyait de démissionner après avoir attrapé et embrassé Jenni Hermoso sur les lèvres lors de la cérémonie de remise des prix. L'Espagne venait de battre l'Angleterre en finale à Sydney, en Australie, ternissant ainsi les célébrations du titre devant un public mondial.

Cependant, il a affirmé que le baiser était «mutuel et avec le consentement» d'Hermoso et s'est présenté comme une victime. Il a reçu plusieurs applaudissements de l'assemblée majoritairement masculine.

Parmi ceux qui ont applaudi sa décision de rester au pouvoir, on compte l'entraîneur de l'équipe nationale féminine, Jorge Vilda, et l'entraîneur de l'équipe nationale masculine, Luis de la Fuente.

Hermoso a émis une déclaration par l'intermédiaire de son syndicat quelques heures après que Rubiales a affirmé lors d'une réunion d'urgence de la fédération de soccer espagnole que le baiser était consenti.

Face à sa possible destitution de ses fonctions, Rubiales a refusé de démissionner malgré l'indignation qu'il a provoquée avec le baiser, qui s'est produit lors d'une cérémonie de remise des médailles dimanche dernier après la finale de la Coupe du Monde Féminine à Sydney, en Australie.

«Je ne démissionnerai pas», a déclaré Luis Rubiales à quatre reprises en succession rapide lors de la réunion.

Rubiales, 46 ans, qui avait également été réprimandé pour s'être saisi de son entrejambe après la victoire de l'Espagne 1-0 contre l'Angleterre dimanche, est sous une immense pression pour quitter son poste.

Le baiser a gâché les célébrations du titre devant un public mondial et les critiques ont augmenté régulièrement. Le premier ministre par intérim de l'Espagne, les syndicats de joueurs, les joueurs de l'équipe féminine d'Espagne et même certains joueurs des équipes masculines ont déclaré qu'il devait partir.

Plusieurs médias espagnols ont rapporté jeudi que Rubiales démissionnerait. Au lieu de cela, il est resté défiant vendredi, affirmant devant l'assemblée de la fédération que le baiser était «mutuel et avec le consentement» d'Hermoso et qu'il était victime d'une chasse aux sorcières menée par de «fausses féministes». Il a été applaudi par l'assemblée largement masculine.

Alors que Rubiales a maintenu sa position, le vice-président de la fédération, Rafael del Amo, qui était en charge du soccer féminin, a annoncé sa démission, suivie d'au moins deux autres membres de la fédération. Del Amo avait exhorté Rubiales à démissionner également.



Parmi les partisans de Rubiales figuraient l'entraîneur de l'équipe nationale féminine Jorge Vilda et l'entraîneur de l'équipe nationale masculine Luis de la Fuente. Jusqu'à l'assemblée de vendredi, il n'avait reçu aucun soutien public en Espagne, les partis politiques de gauche comme de droite ayant critiqué son comportement.

La fédération de soccer a d'abord réagi au scandale en publiant une déclaration dans laquelle Hermoso minimisait l'action de Rubiales. Cependant, plus tard, le site web sportif Relevo.com a rapporté que la fédération l'avait contrainte à faire cette déclaration. La fédération a nié cela à l'Associated Press.

Hermoso avait déclaré dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux après le baiser dimanche dernier : «Je n'ai pas aimé ça, mais que puis-je faire ?» Plus tard, son syndicat de joueurs a publié une déclaration en son nom, affirmant qu'il défendrait ses intérêts et veillerait à ce que l'acte «ne reste pas impuni».

Dans son discours à l'assemblée vendredi, Rubiales a déclaré qu'Hermoso l'avait «soulevé» dans un geste de célébration et qu'il lui avait demandé «un petit baiser?» et qu'elle «avait dit oui».

«Le baiser était le même que je pourrais donner à l'une de mes filles.» - Luis Rubiales

La diffusion télévisée de la cérémonie de remise des médailles n'a pas montré les premiers moments où Rubiales a félicité Hermoso. Cependant, elle montre que ses pieds étaient au sol avant qu'il ne lui saisisse le visage et l'embrasse.

Hermoso a contredit la version de Rubiales dans une déclaration émise plus tard par son syndicat FUTRPO. Elle a déclaré : «À aucun moment je n'ai consenti au baiser qu'il m'a donné et à aucun moment je n'ai essayé de soulever le président».

«Je ne tolérerai pas que l'on mette en doute ma parole et encore moins que l'on invente des mots que je n'ai pas prononcés.»

Rubiales a déclaré qu'il défendrait son honneur devant les tribunaux contre les politiciens, dont deux ministres, qui ont qualifié son baiser d'acte de violence sexuelle. L'une d'entre elles était la vice-Première ministre par intérim, Yolanda Díaz, qui a exhorté le gouvernement à prendre «des mesures urgentes».

«L'impunité pour les actions machistes est terminée», a déclaré Díaz. «Rubiales ne peut pas continuer à exercer ses fonctions.»

Alexia Putellas, coéquipière d'Hermoso et double lauréate du Ballon d'Or en tant que meilleure joueuse du monde, a publié un message de soutien sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

«C'est inacceptable», a écrit la joueuse du FC Barcelone. «Je suis avec toi, ma coéquipière, Jenni Hermoso.»

D'autres coéquipières ont rapidement suivi.

Aitana Bonmatí, la milieu de terrain espagnole désignée meilleure joueuse de la Coupe du Monde Féminine, a déclaré sur X : «Il y a des limites que l'on ne peut pas franchir et nous ne pouvons pas tolérer cela. Nous sommes avec notre coéquipière.» La capitaine de l'équipe, Ivana Andrés, et Olga Carmona, dont le but a remporté la finale, ont également exprimé leur soutien à Hermoso.

La présidente de la ligue féminine espagnole, Beatriz Álvarez, a déclaré à la chaîne de télévision publique espagnole RTVE qu'elle n'était pas surprise car «l'ego de Rubiales est au-dessus de sa dignité».

«Ce qui me surprend et me scandalise, ce sont ses paroles», a déclaré Álvarez. «Chaque fois qu'il parle, il montre le genre de personne qu'il est vraiment.»

Le gouvernement espagnol prévoyait de déposer une plainte vendredi alléguant que Rubiales avait enfreint les lois sportives du pays, selon Víctor Francos, secrétaire d'État aux sports et chef du Conseil Supérieur des Sports de l'Espagne. Si le Tribunal Administratif du Sport espagnol accepte d'entendre la plainte, le conseil suspendra temporairement Rubiales en attendant la décision du tribunal, a déclaré Francos.

Si le tribunal le déclare coupable d'actes sexistes, Rubiales pourrait être jugé inapte à exercer ses fonctions. Francos a déclaré qu'il demanderait au tribunal de déplacer sa réunion habituelle du jeudi au lundi.

«Le discours de M. Rubiales devant l'assemblée générale de la fédération espagnole de soccer est absolument incompatible avec la représentation du sport espagnol et avec les valeurs d'une société avancée comme celle de l'Espagne», a déclaré le Conseil Supérieur des Sports dans une déclaration écrite.

Le club de soccer espagnol du FC Barcelone, qui a fourni neuf joueurs pour l'équipe d'Espagne, a déclaré que le comportement de Rubiales était «complètement inapproprié». Séville a appelé à sa démission. Espanyol s'est également joint aux critiques.

Un enquête de la FIFA sur le baiser de Luis Rubiales

La FIFA, l'organe directeur du soccer, a ouvert une affaire disciplinaire contre Rubiales jeudi. Le comité disciplinaire de la FIFA décidera si Rubiales a enfreint son code en matière de «règles de conduite décentes» ou s'il s'est comporté «d'une manière qui porte atteinte au football et/ou à la FIFA».

Les juges disciplinaires peuvent imposer des sanctions aux individus allant des avertissements et amendes jusqu'à des suspensions du sport. La FIFA n'a pas fixé de calendrier pour le verdict.

L'enquête de la FIFA a été lancée après que le Premier ministre par intérim de l'Espagne, Pedro Sánchez, ait déclaré plus tôt cette semaine que la tentative d'excuse de Rubiales - après qu'il ait d'abord insulté ses critiques - était peu convaincante et qu'«il doit continuer à prendre des mesures supplémentaires».

Le syndicat des joueurs FIFPRO, basé aux Pays-Bas, qui avait déjà demandé des mesures contre Rubiales, a réitéré sa position après son discours à l'assemblée.

La seule institution pertinente qui est restée silencieuse est l'instance européenne de soccer, l'UEFA, pour laquelle Rubiales est vice-président. La FIFPRO a exhorté l'UEFA à ouvrir sa propre affaire disciplinaire.

Rubiales, qui a dirigé le syndicat des joueurs espagnols pendant huit ans avant de prendre la présidence de la fédération en 2018, est actuellement à la tête de la candidature soutenue par l'UEFA pour accueillir la Coupe du Monde masculine en 2030. L'Espagne se porte candidate aux côtés du Portugal voisin, du Maroc et éventuellement de l'Ukraine.

Rubiales a gagné 339 000 euros (365 000 dollars) en 2021 après les taxes, pour avoir présidé la fédération avec un budget de 382 millions d'euros (412 millions de dollars). La fédération gère les équipes nationales masculines et féminines de soccer d'Espagne ainsi que ses ligues de soccer semi-professionnel et amateur. Elle organise également les arbitres de La Liga. Le gouvernement exerce une certaine surveillance sur l'entité, mais il ne peut pas nommer ni révoquer ses dirigeants.

Peu avant le baiser, Rubiales s'était saisi de son entrejambe en signe de victoire, avec la reine Letizia d'Espagne et la princesse Sofia âgée de 16 ans à proximité.

Il s'est excusé pour cet acte, affirmant que c'était dans un moment d'«euphorie» et dirigé envers Vilda sur le terrain.

Les premiers membres de l'élite du soccer masculin espagnol ont critiqué Rubiales jeudi, quand il semblait qu'il allait démissionner. Leurs paroles de reproche ont continué à arriver après la diatribe de Rubiales vendredi.

«Quelle humiliation», a déclaré l'ancien gardien de but espagnol Iker Casillas sur X. «Nous aurions dû passer les cinq derniers jours à parler de nos joueuses, de la joie qu'elles nous ont procurée ! Au lieu de cela…»

Borja Iglesias, attaquant du Real Betis, qui a été occasionnellement appelé en équipe nationale d'Espagne, a déclaré qu'il ne jouerait plus pour son pays «jusqu'à ce que les choses changent».