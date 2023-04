Jerry Springer, l'ancien maire et présentateur de nouvelles dont l'émission télévisée éponyme présentait un cirque avec des familles dysfonctionnelles prêtes à tout révéler en plein après-midi de semaine, est décédé jeudi. Il avait 79 ans.

Springer est décédé paisiblement chez lui dans la banlieue de Chicago après une brève maladie, selon le communiqué.

À son apogée, «The Jerry Springer Show» attirait de nombreux téléspectateurs et représentait un paria culturel aux États-Unis. Connu pour ses lancers de chaise et ses querelles entrecoupées de signaux sonores pour camoufler les jurons, le talk-show était un plaisir coupable des Américains au cours de ses 27 ans de longévité, dépassant à un moment donné l'émission d'Oprah Winfrey.

Springer le qualifiait de «divertissement d'évasion», tandis que d'autres ont vu l'émission comme contribuant à un déclin abrutissant des valeurs sociales américaines.

Sur son profil Twitter, Springer se présentait en blague comme un «animateur de talk-show, meneur de la fin de la civilisation». Il avait aussi souvent dit aux gens, ironiquement, que son souhait pour eux était «qu'ils ne soient pas dans [son] émission».

Après plus de 4000 épisodes, la série s'est terminée en 2018.

Gerald Norman Springer est né le 13 février 1944 dans une station de métro de Londres utilisée comme abri anti-bombes. Ses parents, Richard et Margot, étaient des Juifs allemands qui ont fui en Angleterre pendant l'Holocauste, au cours duquel d'autres membres de sa famille ont été tués dans des chambres à gaz nazies. Ils sont arrivés aux États-Unis lorsque leur fils avait 5 ans et se sont installés dans le quartier Queens de New York.

Il a étudié les sciences politiques à l'Université de Tulane et a obtenu un diplôme en droit de l'Université Northwestern. Il a été actif en politique pendant une grande partie de sa vie d'adulte, envisageant même une candidature au poste de gouverneur de l'Ohio aussi récemment qu'en 2017.

Il est entré dans l'arène en tant qu'employé de la campagne présidentielle de Robert F. Kennedy en 1968. Springer, travaillant pour un cabinet d'avocats de Cincinnati, s'est présenté sans succès au Congrès en 1970 avant d'être élu au conseil municipal en 1971.

En 1974, Springer a démissionné, citant des «considérations familiales très personnelles», mais il n'avait pas mentionné qu'il faisait l'objet d'une enquête sur le vice impliquant de la prostitution. Dans un aveu ultérieur qui aurait pu servir de base à l'une de ses futures émissions, Springer avait admis qu'il avait payé des prostituées avec des chèques personnels.

Springer a rapidement rebondi sur le plan politique, remportant un siège au conseil en 1975 et devenant maire en 1977. Il est ensuite devenu journaliste politique à la télévision locale.

Jerry Springer a commencé son talk-show en 1991 avec un format plus traditionnel, mais après avoir quitté le réseau WLWT en 1993, il a fait peau neuve.

En 2019, Springer avait animé l'émission «Judge Jerry» diffusée à l'échelle nationale et a continué à s'exprimer sur tout ce qui lui passait par la tête dans une baladodiffusion, mais son pouvoir de choquer s'était estompé dans la nouvelle ère de la télé-réalité et des talk-shows de la télévision par câble.