Sans effectuer d'annonce officielle, le président Joe Biden a réitéré, lundi lors d'une entrevue accordée au réseau NBC, qu'il «planifiait toujours» se présenter comme candidat démocrate aux élections présidentielles de 2024.

Appelé à commenter la nature de ses plans concernant son avenir politique, le président Biden a répondu à l'animateur Al Roker qu'il «prévoyait se présenter», mais qu'il n'était pas tout à fait prêt à l'officialiser.

BREAKING: Pres. Biden tells @AlRoker he plans on running for reelection in 2024: "I plan on running Al, but we’re not prepared to announce it yet."pic.twitter.com/bbUNIBsdNC