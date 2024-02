Le président Joe Biden a imploré mardi les quatre principaux dirigeants des deux partis au Congrès d'agir rapidement pour éviter une «fermeture» imminente du gouvernement au début du mois prochain et d'adopter une aide d'urgence pour l'Ukraine et Israël, alors qu'un blocage législatif dans la Chambre, à majorité républicaine, ne montre pas de signes d'apaisement.

M. Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont accueilli mardi dans le Bureau ovale le président — républicain — de la Chambre des représentants, Mike Johnson, le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, le chef de la minorité démocrate en Chambre, Hakeem Jeffries, et le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell.

Le président leur a rappelé l'urgence d'aider l’Ukraine et a plaidé que les conséquences de l'inaction chaque jour sont «désastreuses».

M. Biden a noté qu’Israël avait également besoin du financement américain pour reconstituer son stock d’intercepteurs «Iron Dome» utilisés pour se protéger contre les roquettes lancées sur son territoire.

Les républicains à la Chambre des représentants ont jusqu’à présent refusé de soumettre au vote le plan de sécurité nationale de 95 milliards $ US (un peu plus de 128 milliards $ CAN) qui renforcerait l’aide à l’Ukraine, à Israël et aux pays de l’Indo-Pacifique. Cette mesure a été adoptée au Sénat par un vote bipartisan de 70 voix contre 29 ce mois-ci, mais le président (républicain) de la Chambre a résisté à programmer un vote.

Le directeur de l'agence américaine de renseignements (CIA), Bill Burns, a également participé à la réunion de mardi au Bureau ovale. M. Burns a joué un rôle clé dans la coordination de la réponse américaine à l'invasion de l'Ukraine par la Russie ainsi que dans les efforts visant à obtenir la libération des otages détenus par le Hamas après son attaque du 7 octobre contre Israël.

Outre le programme de sécurité nationale, le financement gouvernemental pour l’agriculture, les transports, la construction militaire et certains services aux anciens combattants expire vendredi. Et le financement du reste du gouvernement, y compris le Pentagone, le département de la Sécurité intérieure et le département d’État, expire une semaine plus tard, le 8 mars, le lendemain du jour où M. Biden devrait prononcer son «discours sur l’état de l’Union».

Certaines parties du gouvernement pourraient commencer à réduire leurs activités dès vendredi, à moins qu’un accord ne soit conclu et qu’un projet de loi ne soit envoyé au président pour ratification.

M. Schumer a déclaré mardi que la réunion avait été l'une des plus intenses qu'il ait jamais eues dans le Bureau ovale.