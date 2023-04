Joe Biden a officiellement annoncé mardi qu'il se présentait pour être réélu président des États-Unis en 2024, demandant aux électeurs de lui donner plus de temps pour «terminer ce travail» qu'il a commencé lorsqu'il a prêté serment il y a un peu plus de deux ans.

Joe Biden, qui aurait 86 ans à la fin d'un second mandat, parie que ses réalisations législatives du premier mandat et ses plus de 50 ans d'expérience à Washington compteront plus que les inquiétudes sur son âge. Il fait face à une voie sans heurt pour remporter l'investiture de son parti, sans rivaux démocrates sérieux.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly