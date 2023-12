Jonathan Majors a été reconnu coupable lundi d'avoir agressé son ancienne petite amie après un procès de deux semaines qui, espérait l'acteur, permettrait de sauver sa réputation endommagée et de restaurer son statut de vedette montante d'Hollywood.



Un jury de Manhattan a déclaré Majors, 34 ans, coupable d'agression et de harcèlement. Il a aussi été acquitté d'une autre accusation d'agression et de harcèlement aggravé. Majors, à qui il a été demandé de se lever et de faire face aux jurés lors de la lecture du verdict, n'a montré aucune réaction immédiate, regardant légèrement vers le bas.

Les accusations découlent d'une dispute entre l'acteur de Creed III et sa petite amie, Grace Jabbari, qui a commencé sur la banquette arrière d'une voiture avec chauffeur et s'est propagée dans les rues de Manhattan lors d’une nuit de mars dernier.

Jabbari, une danseuse britannique de 30 ans, a accusé Majors d'une attaque à l'intérieur du véhicule qui l'a laissée dans des douleurs «atroces». Elle a déclaré qu'il l'avait frappée à la tête avec sa main ouverte, lui avait tordu le bras derrière le dos et lui avait serré le majeur jusqu'à ce qu'il se fracture.

Les avocats de Majors ont soutenu que Jabbari était l'agresseur, alléguant qu'elle s’était mise en colère, jalouse après avoir lu un message texte sur son téléphone envoyé par une autre femme. Ils ont avancé que Jabbari avait répandu un «fantasme» visant à faire tomber l’acteur, qui essayait seulement de récupérer son téléphone et de s’enfuir sain et sauf.

Le verdict a porté un coup dur à Majors, qui était au bord de la célébrité hollywoodienne jusqu'à ce que son arrestation en mars fasse basculer sa carrière.