Les chefs des cinq principaux partis politiques poursuivent leur tournée à travers la province en cette deuxième semaine de la campagne électorale. Au courant de la journée, les politiciens ont prévu d'aborder les thèmes du développement régional, de la loi 96 et de la fiscalité.

PCQ

Le chef du Parti conservateur du Québec (PLQ), Éric Duhaime, sera à Montréal et il plongera dans cette dixième journée de campagne avec un sujet controversé: la loi 96. En fin de journée, il compte participer au «Town Hall» virtuel de Quebec Community Groups Network, un organisme à but non lucratif qui a pour but d’assurer le développement et d’améliorer la vitalité des communautés minoritaires d’expression anglaise.

À lire également : Le PCQ promet un crédit d'impôt de 500$ pour les abonnements au gym

QS



Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, prend la parole lors d'une conférence de presse sur la crise du logement dans la province lors d'un arrêt de campagne électorale à Longueuil, au Québec, le lundi 5 septembre 2022. Graham Hughes | PC

Le coporte-parole de Québec solidaire (QS) Gabriel Nadeau-Dubois tiendra un point de presse à Gatineau à propos d'une mesure en matière de fiscalité, puis terminera sa journée dans la métropole pour une activité militante.

À lire également : Le «flip» immobilier inversé de QS

PQ



Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, parle de l'immigration lors de l'arrêt de la campagne, le lundi 5 septembre 2022 à Lévis, au Québec. Le candidat de Masson, Stéphane Handfield, regarde à droite. Jacques Boissinot | PC

En ce qui a trait au Parti québécois (PQ), son chef Paul St-Pierre Plamondon fera un point de presse sur le développement régional, à Sainte-Anne-des-Monts. Il visitera l'Espace René-Lévesque à New Carlisle ainsi qu'une entreprise familiale de conception navale.

À lire également : Le PQ veut diminuer les seuils d’immigration au Québec

PLQ



La chef libérale du Québec, Dominique Anglade, à droite, prend la parole lors d'une conférence de presse alors que les candidats locaux regardent le lundi 5 septembre 2022 à Trois-Rivières, au Québec. Jacques Boissinot | PC

La cheffe libérale Dominique Anglade sera du côté de Drummondville où elle tiendra un point de presse. Elle prévoit ensuite visiter une entreprise de création et de fabrication de produits de divertissements à Saint-Jean-sur-Richelieu.

À lire également : Le PLQ à la conquête de circonscriptions perdues

CAQ



Le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, accueille des partisans lors d'un événement de campagne dans un restaurant à Gatineau, le lundi 5 septembre 2022. Justin Tang | PC

Enfin, le leader de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, prendra part à un déjeuner-conférence devant des gens d'affaires du Centre-du-Québec. Il prévoit aussi deux mêlées de presse au cours de la journée après différentes activités.

À lire également : Pas question d’avoir «10, 20, 30 millions» de personnes au Québec, dit Legault