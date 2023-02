Les audiences ont repris lundi au palais de justice de Montréal concernant l’action collective menée par la Ligue des Noirs du Québec, en soutien à Alexandre Lamontagne, contre la Ville de Montréal pour profilage racial.

Jusqu'à maintenant, Me Mike Diomande, l'avocat de M. Lamontagne, a fait entendre trois témoins qui oeuvrent au sein d'organismes venant en aide aux victimes de discrimination et/ou de profilage racial.

L'un des témoins est Me Olivier Almada, avocat et vice-président de la Clinique juridique Saint-Michel. M. Almada est venu raconter la mission de son organisme qui accompagne notamment les victimes de profilage racial depuis 2019.

Un autre témoin était M. Fo Niemi pour le Centre de recherche-action sur les relations racialesle (CRARR).

Les témoins n'ont pas été contre-interrogés.

À lire également :

Témoignages passés

Le directeur du Service de police de la Ville de Montréal, Fady Dagher, a témoigné jeudi dernier devant la Cour supérieure du Québec.

Lors de l’audience, M. Dagher a reconnu devant la juge Dominique Poulin l’existence du profilage racial au sein de son corps policier.

«C’est une problématique très insidieuse, très subtile, très sournoise et on ne se rend pas compte qu’on le fait», avait-il alors affirmé.

Victime de profilage racial

Alexandre Lamontagne a raconté mercredi dernier, au premier jour du procès qu’il a été intercepté à la sortie d’un bar en août 2017 et que l’intervention policière s’est mal déroulée. Le jeune homme affirme avoir été brutalement cloué au sol, menotté et emmené au poste de police. M. Lamontagne a reçu trois constats d’infraction en plus d’être accusé d’entrave au travail des policiers et de voies de fait contre un policier, des accusations qui sont finalement tombées.

La Ligue des Noirs du Québec réclame des dommages de quelque 171 millions de dollars à la Ville de Montréal au nom des personnes racisées qui ont été victimes de profilage racial entre 2017 et 2019.

Les audiences de l'action collective intentée par la Ligue des Noirs contre la Ville de Montréal se tiennent jusqu'au 22 février.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, doit témoigner mercredi.

Note de la rédaction: la version initiale de cet article indiquait que Valérie Plante devait témoigner mardi, alors que ce sera plutôt mercredi. Pour plus d’information, consultez les normes éditoriales de Noovo Info.