Les banques du pays observeront une minute de silence lundi, en l'honneur de la reine Elizabeth II, mais elles resteront ouvertes pour leurs activités régulières, a indiqué lundi l'Association des banquiers canadiens.

Selon l'association, les banques sont déterminées à fournir les services essentiels sur lesquels comptent les Canadiens.



Elle a encouragé les clients à contacter leur banque pour plus d'informations sur les horaires et les services.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que lundi serait un jour férié pour les employés du gouvernement fédéral, afin de souligner les funérailles d'État de la reine Élisabeth II, à Londres.

La Colombie-Britannique, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador ont emboîté le pas, annonçant la fermeture des bureaux et des écoles du gouvernement, tandis que le Manitoba fermera tous les services et bureaux gouvernementaux non essentiels, tout en laissant les écoles ouvertes.

Les gouvernements de la Saskatchewan, de l'Ontario, de l'Alberta et du Québec ont indiqué qu'ils ne décréteraient pas de jour férié pour les funérailles de la reine.