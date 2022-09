À la suite de la dernière annonce du gouvernement fédéral, le 19 septembre prochain sera considéré comme une journée férié au pays, lors des funérailles de la reine Élisabeth II, pour permettre aux Canadiens de «faire leur deuil de Sa Majesté la Reine».

À lire également: Un jour férié fédéral pour les funérailles de la reine



Or, cette annonce ne concerne que les travailleurs sous juridiction fédérale et ce férié ne reviendra pas sur une base annuelle. Immédiatement après l'annonce, le premier ministre François Legault a précisé que les travailleurs québécois n'auraient pas ce congé à l'horaire, même si M. Trudeau a expliqué, en conférence de presse, qu'il était en train de «travailler avec les provinces et les territoires». «Chaque province prendra sa décision», a-t-il toutefois noté.

Voici donc comment fonctionnera le férié du 19 septembre pour les Québécois.

Comment ça marche, un jour férié fédéral?

Quand une entreprise est sous réglementation fédérale, elle se doit déjà d'accorder 10 jours fériés payés par année à ses employés, qu’ils soient à temps plein, à temps partiel ou occasionnels, dit la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI). Ces 10 fériés comprennent le Jour de l'An, le Vendredi Saint, la Fête de Victoria (ou la Journée nationale des Patriotes au Québec), la Fête du Canada, la Fête du Travail, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (30 septembre), l'Action de Grâce, le Jour du Souvenir, Noël et le lendemain de Noël. À ceci s'ajoute donc le 19 septembre 2022.

À l'exception de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, du Jour du Souvenir et du férié provisoire pour les funérailles d'Élisabeth II, les autres journées mentionnées ci-haut sont également des jours fériés provinciaux. Cela signifie que les entreprises qui sont sous juridiction provinciale bénéficient aussi de ces congés.

En d'autres mots, le 30 septembre, le Jour du Souvenir et le 19 septembre 2022 ne sont pas des jours fériés provinciaux et un citoyen qui n'est pas à l'emploi d'une entreprise sous réglementation fédérale n'a pas droit à ce congé.

Voici la liste des industries et milieux de travail sous réglementation fédérale*:

Dans le secteur privé

le transport aérien, y compris les transporteurs aériens, aéroports, les aérodromes et les opérateurs d’aéronefs;

les banques, y compris les banques étrangères autorisées;

les élévateurs à grains, les fabriques d’aliments pour animaux et les usines de semences, les entrepôts à provendes, et les établissements de nettoyage des semences et des grains;

les conseils de bande des Premières Nations et gouvernements autochtones autonomes (certaines activités);

la plupart des sociétés d’État fédérales, par exemple, la Société canadienne des postes;

les services portuaires, les entreprises de transport maritime, les traversiers, les tunnels, les canaux, les ponts et les pipelines (huile et gaz) qui traversent les frontières provinciales ou internationales;

les services postaux et de messagerie;

la radiodiffusion et la télédiffusion;

les chemins de fer qui traversent les frontières provinciales ou internationales et certaines courtes lignes ferroviaires;

les entreprises de transport routier, y compris les camions et les autobus, qui traversent les frontières provinciales et internationales;

les télécommunications, par exemple, les réseaux de téléphone, d’Internet, de télégraphe et câble; les entreprises d’extraction et de transformation de l’uranium et le domaine de l’énergie atomique;

les entreprises d’extraction et de transformation de l’uranium et l’industrie d’énergie nucléaire;

toute entreprise vitale, essentielle au fonctionnement de l’un des secteurs d’activité mentionnés ci-dessus ou qui en font partie intégrante.

Dans le secteur public

la fonction publique fédérale

le Parlement (par exemple, le Sénat, la Chambre des communes et la Bibliothèque du Parlement).

Et les entreprises du secteur privé et les municipalités du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut (partie I du Code seulement).

*Source: Code canadien du travail

Les citoyens québécois à l'emploi d'entreprises sous réglementation fédérale qui devront travailler le 19 septembre 2022 devront recevoir l’indemnité de congé prévue, plus une fois et demie leur salaire normal pour chaque heure travaillée, rappelle la FCEI. Ceux qui ne travaillent pas un jour férié doivent recevoir l’indemnité de congé. Lorsque le jour férié coïncide avec un jour normalement chômé par l'employé, celui-ci a droit à un congé payé qu’il peut soit ajouter à ses congés annuels, soit prendre à une date convenue avec la partie patronale.